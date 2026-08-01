Jamshedpur News: उलीडीह: शादी का वादा कर युवती से दुष्कर्म का आरोप, केस
Jamshedpur News: शंकोसाई की रहने वाली युवती ने डिमना गोकुलनगर के लखन कुमार पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। युवती की शिकायत पर उलीडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी ने शादी का वादा किया था लेकिन बाद में मुकर गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Jamshedpur News: मानगो के शंकोसाई की रहने वाली एक युवती ने डिमना गोकुलनगर निवासी लखन कुमार पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। युवती के बयान पर उलीडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्राथमिकी में युवती ने आरोप लगाया है कि लखन कुमार ने उससे शादी का वादा कर विश्वास में लिया और लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए। जब युवती ने शादी की बात कही तो आरोपी टालमटोल करने लगा। बाद में उसने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने उलीडीह थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने बताया कि युवती की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों पक्षों के संबंध, आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।
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