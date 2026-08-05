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Jamshedpur News: बिरसानगर में युवक ने की आत्महत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: बिरसानगर थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय युवक रोहित रविदास ने मंगलवार रात आत्महत्या कर ली। विवाद के बाद वह अपने घर लौटा और नशे की हालत में था। परिजनों ने उसे कमरे में लटका पाया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रोहित का करीब नौ महीने पहले प्रेम विवाह हुआ था।

बिरसानगर में युवक ने की आत्महत्या
बिरसानगर में युवक ने की आत्महत्या

Jamshedpur News: बिरसानगर थाना क्षेत्र के जोन नंबर-8 में मंगलवार देर रात एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 18 वर्षीय रोहित रविदास के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही बिरसानगर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात रोहित किसी बात को लेकर विवाद के बाद घर लौटा था। परिजनों का कहना है कि वह नशे की हालत में था और काफी परेशान दिखाई दे रहा था। घर पहुंचने के बाद उसने खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। देर रात जब परिजन कमरे में पहुंचे तो वह फंदे से लटका मिला।

परिजन उसे तत्काल नीचे उतारकर एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।बताया जा रहा है कि रोहित ने करीब नौ महीने पहले चक्रधरपुर की एक युवती से प्रेम विवाह किया था।

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