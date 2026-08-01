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Jamshedpur News: महादेवशाल में होती है खंडित शिवलिंग की पूजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: झारखंड के गोईलकेरा प्रखंड में महादेवशाल धाम एक ऐसा मंदिर है, जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। मान्यता है कि यहां प्रतिवर्ष सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। शिवलिंग के दो टुकड़ों की पूजा की जाती है, जिसमें से एक गर्भगृह में और दूसरा रतनपुर पहाड़ी पर स्थित है।

Jamshedpur News: महादेवशाल में होती है खंडित शिवलिंग की पूजा

Jamshedpur News: वैसे तो सनातन धर्म, शास्त्र और ग्रंथों में खंडित मूर्ति, तस्वीर या फिर खंडित शिवलिंग की पूजा वर्जित है, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम के गोईलकेरा प्रखंड का महादेवशाल धाम एक ऐसा मंदिर है, जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। मान्यता और विश्वास ऐसा कि इस महादेवशाला को झारखंड का दूसरा बाबा धाम भी कहा जाता है। महादेवशाल धाम पहाड़ों के बीच बसा है। सुंदर मनोरम पहाड़ियों के किनारे स्थित महादेवशाल धाम में रोज श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सावन में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। यहां खंडित शिवलिंग की वर्षों से पूजा की जा रही है। शिवलिंग के दोनों टुकड़ों की होती है पूजा

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यहां पूजा के लिए

झारखंड के विभिन्न हिस्सों के अलावा झारखंड से सटे ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ व अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। प्रत्येक वर्ष सावन में मेला भी लगता है। यहां कई एक्सप्रेस ट्रेनों का भी ठहराव दिया जाता है। खुदाई में जहां शिवलिंग निकला था, आज वहां महादेवशाल मंदिर है तथा खंडित शिवलिंग गर्भगृह में स्थापित है। शिवलिंग का दूसरा टुकड़ा वहां से दो किमी दूर रतनपुर पहाड़ी पर ग्राम देवी मां पाउड़ी के साथ स्थापित है, जहां दोनों की नित्य पूजा होती है। परम्परा के अनुसार, पहले शिवलिंग और उसके बाद मां पाउड़ी की पूजा होती है।

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मान्यता

खुदाई के दौरान निकला था शिवलिंग

बताया जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में बंगाल-नागपुर रेल लाइन बिछाने और व सुरंग निर्माण चल रहा था, खुदाई के दौरान ही शिवलिंग निकला था। इसको देखकर मजदूरों ने वहां खुदाई का काम रोक दिया। इसके बाद इंजीनियर रॉबर्ट हैनेरी ने स्वयं फावड़ा उठाकर हटाने की कोशिश करते हुए शिवलिंग पर वार कर दिया। इससे शिवलिंग का एक हिस्सा टूट गया और इस दौरान रॉबर्ट हैनरी की भी मौत हो गई। इसके बाद सुरंग का रास्ता बदलना पड़ा और उस स्थान पर मंदिर का निर्माण कर पूजा शुरू कर दी गई।

लिंग का बड़ा हिस्सा

जहां से शिवलिंग निकला था, आज वहां भव्य मंदिर है। इसका बड़ा हिस्सा मंदिर के गर्भगृह में है। वहीं, दूसरा छोटा टुकड़ा यहां से करीब 2 किमी दूर रतनपुर पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि फावड़े से टकराकर वहां पहुंच गया था। परंपरा के अनुसार, सबसे पहले महादेवशाल में श्रद्धालु दर्शन करते हैं, फिर मां पाउड़ी का आशीर्वाद लेकर रतनपुर जाते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महादेवशाल धाम में कौन-सी पूजा होती है?
महादेवशाल धाम में खंडित शिवलिंग की पूजा होती है।
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