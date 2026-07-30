Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: आरवीएस अकादमी में मनाया गया विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: आरवीएस अकादमी में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यावरण और प्राकृति

आरवीएस अकादमी में मनाया गया विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस
आरवीएस अकादमी में मनाया गया विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस

Jamshedpur News: आरवीएस अकादमी में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। इस कार्यक्रम में विद्यालय के चेयरमैन बिंदा सिंह, प्रधानाचार्या वीशा मोहिन्द्रा और उप-प्रधानाचार्या पूजा सुमन समेत सभी शिक्षक-शिक्षिकाएँ उपस्थित रहे। सभा की शुरुआत सुविचार से हुई, जिसके बाद छठी कक्षा के विद्यार्थियों ने भाषण, प्रकृति संरक्षण गीत और लघु नाटक के माध्यम से शानदार प्रस्तुतियाँ दीं।चेयरमैन बिंदा सिंह ने विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पौधे लगाने, जल बचाने, प्लास्टिक का कम उपयोग करने और स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया।

प्रधानाचार्या वीशा मोहिन्द्रा ने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया। छात्रों ने मातृभूमि को समर्पित गीत और नाटक के जरिए प्रदूषण व वनों की कटाई के दुष्प्रभावों को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया। अंत में सभी ने पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त बनाने की शपथ ली।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।