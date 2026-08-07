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Jamshedpur News: सज्जाद की हत्या में पेश नहीं हो रहे गवाह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: मानगो में सज्जाद उर्फ टाडा और टाइगर मोबाइल के जवान सिपाही रामदेव महतो की हत्या के गवाह अदालत में नहीं आ रहे हैं। सज्जाद की हत्या 8 दिसंबर 2023 को हुई थी, और रामदेव महतो को गोली लगी थी। पुलिस ने दोनों हत्याकांड में आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन गवाहों की अनुपस्थिति से केस प्रभावित हो रहा है।

Jamshedpur News: सज्जाद की हत्या में पेश नहीं हो रहे गवाह

Jamshedpur News: मानगो में अपराधी सज्जाद उर्फ टाडा और टाइगर मोबाइल के जवान सिपाही रामदेव महतो की हत्या मामले के गवाह अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। सज्जाद हत्याकांड में फिर गवाही के लिए 20 अगस्त निर्धारित हुई है। जबकि 3 अगस्त को भी एडीजे-1 की अदालत में गवाह नहीं आए थे। मालूम हो कि मानगो जवाहरनगर रोड नंबर 17 के पास 8 दिसंबर 2023 को अपराधी सज्जाद उर्फ टाडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सज्जाद की हत्या कर भाग रहे एक अपराधी को टाइगर मोबाइल रामदेव महतो ने पकड़ लिया था। इससे अपराधियों ने पुलिसकर्मी को भी गोली मार दी थी।

टीएमएच में इलाज के दौरान पुलिसकर्मी रामदेव महतो मौत हो गई। इससे मानगो थाना में पुलिसकर्मी एवं अपराधी के हत्या में दो अलग-अलग मामला दर्ज किया था। पुलिस ने दो हत्याकांड में नौ से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ ही अदालत में आरोप पत्र दायर किया है, लेकिन गवाहों की कोर्ट में उपस्थिति निश्चित नहीं करा पा रही है।

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