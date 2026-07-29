Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: कॉलोनी के रोड में पानी जमने से बढ़ रहे मच्छर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: बागबेड़ा कॉलोनी के रोड नंबर-5 पर पानी जमा होने से लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है और मच्छरों का डर भी बना हुआ है। पंचायत प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उपमुखिया ने गंदे पानी से संक्रमण के खतरे की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

Jamshedpur News: कॉलोनी के रोड में पानी जमने से बढ़ रहे मच्छर

Jamshedpur News: बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत के रोड नंबर-5 काली मंदिर के पास कई महीनों से सड़क पर पानी जमता है। इससे लोगों को आवागमन में दिक्कत होने के साथ मच्छर का डर सताता है। इससे पंचायत प्रतिनिधियों ने मंगलवार को हस्ताक्षर अभियान चलाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी सुमित प्रकाश को ज्ञापन सौंपा। उपमुखिया संतोष ठाकुर ने बताया कि गंदे पानी के जमाव से कॉलोनी में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। प्रखंड पदाधिकारी से जल निकासी की व्यवस्था करने के साथ अन्य कार्रवाई का आग्रह किया।

ये भी पढ़ें:Bhadoni News: दो दशकों से विकास से उपेक्षित वार्ड नंबर 14 के लोग
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।