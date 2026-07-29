Jamshedpur News: कॉलोनी के रोड में पानी जमने से बढ़ रहे मच्छर
Jamshedpur News: बागबेड़ा कॉलोनी के रोड नंबर-5 पर पानी जमा होने से लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है और मच्छरों का डर भी बना हुआ है। पंचायत प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उपमुखिया ने गंदे पानी से संक्रमण के खतरे की ओर ध्यान आकर्षित किया है।
Jamshedpur News: बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत के रोड नंबर-5 काली मंदिर के पास कई महीनों से सड़क पर पानी जमता है। इससे लोगों को आवागमन में दिक्कत होने के साथ मच्छर का डर सताता है। इससे पंचायत प्रतिनिधियों ने मंगलवार को हस्ताक्षर अभियान चलाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी सुमित प्रकाश को ज्ञापन सौंपा। उपमुखिया संतोष ठाकुर ने बताया कि गंदे पानी के जमाव से कॉलोनी में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। प्रखंड पदाधिकारी से जल निकासी की व्यवस्था करने के साथ अन्य कार्रवाई का आग्रह किया।
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