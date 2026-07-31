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Jamshedpur News: कोल्हान विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में वोकेशनल कोर्स की मान्यता पर संकट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: कोल्हान विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में बीबीए, बीसीए और बीएससी आईटी जैसे वोकेशनल कोर्सों के लिए छात्रों की रुचि लगातार घट रही है। कई कॉलेजों में 10-11 आवेदन ही आए हैं। यदि नामांकन 10 से कम रहा, तो मान्यता पर खतरा हो सकता है। विशेषज्ञों ने शिक्षकों की कमी और तकनीकी विकल्पों को कारण बताया है।

Jamshedpur News: कोल्हान विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में वोकेशनल कोर्स की मान्यता पर संकट

Jamshedpur News: कोल्हान विश्वविद्यालय से संबद्ध कई सरकारी और निजी महाविद्यालयों में इस वर्ष स्नातक स्तर के वोकेशनल कोर्सों की मान्यता पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बीबीए, बीसीए और बीएससी आईटी जैसे पाठ्यक्रमों में छात्रों की रुचि लगातार घटती दिख रही है। स्थिति यह है कि कई प्रमुख कॉलेजों में इन कोर्सों के लिए दहाई का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल हो गया है, जिससे कॉलेज प्रबंधन की चिंता बढ़ गई है। इस सत्र बीबीए और बीसीए जैसे वोकेशनल कोर्सों के लिए कई कॉलेजों में महज 10-11 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। वर्कर्स कॉलेज में बीबीए के लिए केवल 13 और बीसीए के लिए सिर्फ 16 छात्रों का चयन नामांकन के लिए हो पाया है।

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वहीं, को-ऑपरेटिव कॉलेज में बीएससी आईटी कोर्स के लिए केवल 11 छात्रों का चयन किया गया है। हालात इतने गंभीर हैं कि एलबीएसएम कॉलेज ने अब तक अपने वोकेशनल कोर्सों के लिए नामांकन सूची भी जारी नहीं की है।वोकेशनल शिक्षा के नियमों के अनुसार, यदि किसी कोर्स में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम रह जाती है, तो संबंधित कॉलेज में उस कोर्स की मान्यता पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। यही कारण है कि कम आवेदन मिलने से निजी महाविद्यालयों के साथ-साथ सरकारी कॉलेज भी अपनी मान्यता बनाए रखने को लेकर चिंतित हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, कम छात्र संख्या के पीछे कई कारण हैं। इनमें पर्याप्त शिक्षकों की कमी, प्लेसमेंट को लेकर अनिश्चितता और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध नए विकल्प प्रमुख हैं। यदि यही स्थिति बनी रही, तो आने वाले समय में कई कॉलेजों को अपने वोकेशनल पाठ्यक्रम बंद करने पड़ सकते हैं। हालांकि, जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज में बीएससी आईटी को छोड़कर बीबीए और बीसीए कोर्सों में विद्यार्थियों की संख्या संतोषजनक बताई जा रही है।

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