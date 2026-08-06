Jamshedpur News: बिरसानगर में स्कूल के बाहर छात्रों के विवाद में मारपीट, चापड़ और चाकू बरामद

Jamshedpur News: बिरसानगर थाना क्षेत्र स्थित नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल के बाहर मंगलवार दोपहर छात्रों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मारपीट के दौरान स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप कर स्कूल के ही दो पूर्व छात्रों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से एक चापड़ और एक चाकू बरामद हुआ। सूचना पर बिरसानगर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को हिरासत में लेकर थाना ले गई, जहां पूछताछ की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद की शुरुआत सोमवार को स्कूल की सातवीं और आठवीं कक्षा के दो छात्रों के बीच हुई कहासुनी से हुई थी। आरोप है कि इसी विवाद के बाद मंगलवार को सातवीं कक्षा के एक छात्र ने अपने समर्थन में स्कूल के ही पूर्व छात्रों को बुला लिया।