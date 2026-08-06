Jamshedpur News: बिरसानगर में स्कूल के बाहर छात्रों के विवाद में मारपीट, चापड़ और चाकू बरामद
Jamshedpur News: बिरसानगर के नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल के बाहर छात्रों के बीच विवाद ने हिंसात्मक रूप ले लिया। विजय में स्थानीय लोगों ने दो पूर्व छात्रों को पकड़ा, जिनके पास चाकू और चापड़ मिला। पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को हिरासत में लिया। मामला स्कूल की छुट्टी के बाद शुरू हुआ, जब एक छात्र ने पूर्व छात्रों को बुलाया।
Jamshedpur News: बिरसानगर थाना क्षेत्र स्थित नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल के बाहर मंगलवार दोपहर छात्रों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मारपीट के दौरान स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप कर स्कूल के ही दो पूर्व छात्रों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से एक चापड़ और एक चाकू बरामद हुआ। सूचना पर बिरसानगर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को हिरासत में लेकर थाना ले गई, जहां पूछताछ की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद की शुरुआत सोमवार को स्कूल की सातवीं और आठवीं कक्षा के दो छात्रों के बीच हुई कहासुनी से हुई थी। आरोप है कि इसी विवाद के बाद मंगलवार को सातवीं कक्षा के एक छात्र ने अपने समर्थन में स्कूल के ही पूर्व छात्रों को बुला लिया।
स्कूल की छुट्टी होते ही दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ते देख पीड़ित छात्र अपनी जान बचाने के लिए स्कूल परिसर के भीतर भाग गया। इस दौरान मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर दो युवकों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से चापड़ और चाकू मिलने के बाद लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। बिरसानगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हथियार जब्त किए और सभी संबंधित लोगों को थाना ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी। इधर, स्कूल प्रबंधन ने मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी करने से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है।
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