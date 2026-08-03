Jamshedpur News: सीतारामडेरा में दो पक्षों में मारपीट, दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज

Jamshedpur News: जमशेदपुर। भालूबासा मुखी बस्ती में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद दोनों ओर से एक-दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस जांच में जुटी है। पहले पक्ष की ओर से भवानी पोतरो ने थाना में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया है कि 29 जुलाई की रात करीब 9.30 बजे आनंद भुइयां, नीली उर्फ बेबी भुइयां, बादल मुखी, रोम मुखी, नलिन मुखी, अभिषेक मुखी, सुकून मुखी समेत अन्य लोग ऑटो और कई मोटरसाइकिल से उनके घर पहुंचे। आरोप है कि सभी ने घर में घुसकर उनके दोनों बेटों सुजल मुखी और वीर मुखी के साथ मारपीट की। शिकायत के अनुसार, सुजल को फाइबर से पीटा गया, जबकि वीर मुखी के साथ चप्पल से मारपीट की गई।

बीच-बचाव करने पहुंची भवानी पोतरो के साथ भी मारपीट और गाली-गलौज का आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि घटना में सुजल को गंभीर चोटें आईं, जबकि वीर मुखी बेहोश हो गया। आरोपियों पर जाते समय जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से एलिस आनंद भुइयां ने दर्ज कराई शिकायत में कहा कि 29 जुलाई की शाम वह अपने मित्र नलिन मुखी के साथ भालूबासा चौक पर नाश्ता करने गया था। वहां पहले से मौजूद सुजल मुखी, वीर मुखी और उनके साथियों ने उसके साथ मारपीट की। इसकी सूचना उसने परिजनों को दी। आरोप है कि इसके बाद जब उसके माता-पिता मामले की जानकारी लेने राज मुखी के घर पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने उन्हें घेर लिया और लाठी-डंडे तथा धारदार हथियार से हमला कर दिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मारपीट में वह बेहोश हो गया तथा उसके माता-पिता भी घायल हो गए, जिनका इलाज एमजीएम अस्पताल में कराया गया। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ सीतारामडेरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के आरोपों की जांच की जा रही है।