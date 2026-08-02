Jamshedpur News: एमजीएम में मरीज के परिजनों और होमगार्ड जवानों में मारपीट, हंगामा

Jamshedpur News: शनिवार सुबह एमजीएम अस्पताल में एक मरीज के परिजनों और होमगार्ड जवानों के बीच वीडियो बनाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद मारपीट में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में धरना-प्रदर्शन किया और सीसीटीवी फुटेज से जांच की मांग की।

Jamshedpur News: एमजीएम अस्पताल के लेबर रूम में शनिवार सुबह वीडियो बनाने को लेकर मरीज के परिजनों और सुरक्षा में तैनात होमगार्ड जवानों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। मरीज के दो रिश्तेदारों ने होमगार्ड जवानों पर लाठी से पिटाई का आरोप लगाया, जबकि जवानों ने परिजनों पर महिला सुरक्षाकर्मियों से अभद्र व्यवहार, धक्का-मुक्की और पुरुष जवानों के साथ मारपीट कर वर्दी फाड़ने का आरोप लगाया। घटना में दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। घटना के विरोध में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक प्रतिनिधि गुंजन यादव के नेतृत्व में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में एक घंटे धरना-प्रदर्शन किया। सूचना पर पटमदा डीएसपी दयानंद कुमार और एमजीएम थाना प्रभारी सचिन कुमार दास पहुंचे। अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ。

डॉक्टर से मिलने पहुंचे थे परिजन भुइयांडीह लकड़ी टाल निवासी मनीष शर्मा ने बताया कि उनकी भांजी काजल कुमारी 20 जुलाई को प्रसव के लिए एमजीएम में भर्ती हुई थी। उस दिन उसका सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था। 28 जुलाई से टांके वाली जगह पर संक्रमण और मवाद निकलने की शिकायत थी। शनिवार को वह काजल के पति मिथिलेश कुमार के कहने पर डॉक्टर से मिलने और बेहतर इलाज की जानकारी लेने अस्पताल पहुंचे थे। मनीष का आरोप है कि लेबर रूम के बाहर डॉक्टर से मिलने के लिए इंतजार करने के दौरान होमगार्ड जवानों ने रोक दिया। उनपर वीडियो बनाने का आरोप लगाते हुए मोबाइल पटक दिया गया और पुराना वीडियो डिलीट करा दिया गया। इसके बाद मनीष और मिथिलेश की लाठी से पिटाई की गई, जिससे पीठ में दाग पड़ गया। मनीष के अनुसार, कई जवानों ने दोनों के साथ मारपीट की।

भाजपा ने सीसीटीवी से जांच की मांग की गुंजन यादव ने आरोप लगाया कि मनीष भाजपा कार्यकर्ता हैं और अपनी भांजी के इलाज के सिलसिले में डॉक्टर से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आठ से दस जवानों ने दोनों की पिटाई की। पुलिस अधिकारियों को सूचना देने के बाद पहुंचे अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस एक टूटी हुई लाठी भी साथ ले गई। उन्होंने कहा कि सुरक्षाकर्मियों के पास नेम प्लेट नहीं थी, इसलिए उनकी पहचान नहीं हो सकी। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषी जवानों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की।

जवान बोले- प्रतिबंधित क्षेत्र में बना रहे थे वीडियो होमगार्ड जवानों ने पुलिस को बताया कि मिथिलेश और उसके ससुर चार दिन से इलाज को लेकर डॉक्टर और नर्स से शिकायत कर रहे थे। शनिवार को मनीष लेबर रूम के प्रतिबंधित क्षेत्र में वीडियो बना रहा था। पुरुषों का प्रवेश प्रतिबंधित होने के कारण महिला सुरक्षाकर्मियों भूमि माझी और सारथी मार्डी ने दोनों को बाहर निकाला। आरोप है कि इसके बाद परिजनों ने हंगामा करते हुए महिला जवानों से अभद्र व्यवहार और धक्का-मुक्की की। सूचना पर पहुंची गश्त टीम के जवानों के साथ भी धक्का-मुक्की और वर्दी फाड़ दी। जवानों ने यह भी बताया कि ये लोग दो-तीन दिन से गायनिक वार्ड और लेबर रूम के पास आना-जाना कर रहे थे, जबकि वहां पुरुषों को आना-जाना प्रतिबंधित है। उन्हें कई बार मना किया जा चुका था, लेकिन नहीं मान रहे थे।

डॉक्टर ने कहा- संक्रमण है, इलाज जारी मरीज के परिजनों से मिलने के बाद डॉ. ऊषा कुमारी ने बताया कि काजल के ऑपरेशन के बाद टांके वाली जगह पर संक्रमण हुआ है, लेकिन इलाज में कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने स्वयं ड्रेसिंग की है और अगली ड्रेसिंग सोमवार को होगी। मरीज को स्लाइन चढ़ाया जा रहा है।

दोनों पक्षों ने थाने में दिया आवेदन मनीष शर्मा की ओर से एमजीएम थाने में मारपीट के संबंध में आवेदन दिया गया है। अस्पताल में उनकी इंज्यूरी रिपोर्ट भी तैयार की गई है। वहीं, होमगार्ड जवानों ने भी इंज्यूरी रिपोर्ट के साथ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए लिखित आवेदन दिया है। पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी है।