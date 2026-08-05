Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: उत्कल एसोसिएशन के संरक्षक एसके बेहेरा ने दिया इस्तीफा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: आरएसबी ग्रुप ऑफ कंपनीज के वाइस प्रेसिडेंट एसके बेहेरा ने उत्कल एसोसिएशन के संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आगामी 9 तारीख को होने वाले चुनाव

Jamshedpur News: उत्कल एसोसिएशन के संरक्षक एसके बेहेरा ने दिया इस्तीफा

Jamshedpur News: आरएसबी ग्रुप ऑफ कंपनीज के वाइस प्रेसिडेंट एसके बेहरा ने उत्कल एसोसिएशन के संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आगामी 9 तारीख को होने वाले चुनाव और संस्था के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान पर गहरा अफसोस जताते हुए यह कदम उठाया है। सोमवार को बिष्टूपुर के एक होटल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। कार्यकारिणी के 25 में से 16 सदस्य कोर्ट गये हैं। धालभूम के एसडीएम ने निबंधन महानिरीक्षक को जांच रिपोर्ट भेजकर संस्था में अशांति और गुटबाजी की बात कही है।

ये भी पढ़ें:Jamshedpur News: उत्कल एसोसिएशन महासचिव ने आरोपों को बताया निराधार

अपने 50 वर्षों के बेदाग सार्वजनिक जीवन का उल्लेख करते हुए बेहरा ने कहा कि किसी भी सामाजिक संस्था में टकराव और वैचारिक मतभेद होना संस्था के हित में नहीं है। संस्था की गरिमा और अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए ही उन्होंने स्वयं को इससे अलग रखने का कठिन निर्णय लिया है।बेहरा ने बताया कि संस्था के अभिभावक के रूप में उन्होंने चुनाव को पारदर्शी बनाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, जिन पर शुरुआत में सहमति जताई गई थी। हालांकि, एजीएम में एकतरफा निर्णय लेते हुए अचानक बनाए गए 109 नए लोगों को तुरंत वोटिंग का अधिकार दे दिया गया, जिससे वे बेहद आहत हैं। उन्होंने कहा कि नए सदस्यों की सदस्यता का वो स्वागत करते हैं, लेकिन बिना एग्जीक्यूटिव कमेटी में पास कराए नए सदस्यों को तत्काल प्रभाव से वोटिंग राइट देना, निष्पक्ष चुनाव को लेकर आशंका पैदा करता है। उन्होंने समिति के समक्ष स्पष्ट सुझाव रखा था कि नए सदस्यों की पारदर्शी जांच के लिए चुनाव को 3 महीने के लिए टाल दिया जाए, अथवा नए सदस्यों को कम से कम दो वर्ष के बाद ही चुनाव में मतदान का अधिकार दिया जाए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।