Jamshedpur News: उत्कल एसोसिएशन के संरक्षक एसके बेहेरा ने दिया इस्तीफा

Jamshedpur News: आरएसबी ग्रुप ऑफ कंपनीज के वाइस प्रेसिडेंट एसके बेहरा ने उत्कल एसोसिएशन के संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आगामी 9 तारीख को होने वाले चुनाव और संस्था के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान पर गहरा अफसोस जताते हुए यह कदम उठाया है। सोमवार को बिष्टूपुर के एक होटल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। कार्यकारिणी के 25 में से 16 सदस्य कोर्ट गये हैं। धालभूम के एसडीएम ने निबंधन महानिरीक्षक को जांच रिपोर्ट भेजकर संस्था में अशांति और गुटबाजी की बात कही है।

अपने 50 वर्षों के बेदाग सार्वजनिक जीवन का उल्लेख करते हुए बेहरा ने कहा कि किसी भी सामाजिक संस्था में टकराव और वैचारिक मतभेद होना संस्था के हित में नहीं है। संस्था की गरिमा और अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए ही उन्होंने स्वयं को इससे अलग रखने का कठिन निर्णय लिया है।बेहरा ने बताया कि संस्था के अभिभावक के रूप में उन्होंने चुनाव को पारदर्शी बनाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, जिन पर शुरुआत में सहमति जताई गई थी। हालांकि, एजीएम में एकतरफा निर्णय लेते हुए अचानक बनाए गए 109 नए लोगों को तुरंत वोटिंग का अधिकार दे दिया गया, जिससे वे बेहद आहत हैं। उन्होंने कहा कि नए सदस्यों की सदस्यता का वो स्वागत करते हैं, लेकिन बिना एग्जीक्यूटिव कमेटी में पास कराए नए सदस्यों को तत्काल प्रभाव से वोटिंग राइट देना, निष्पक्ष चुनाव को लेकर आशंका पैदा करता है। उन्होंने समिति के समक्ष स्पष्ट सुझाव रखा था कि नए सदस्यों की पारदर्शी जांच के लिए चुनाव को 3 महीने के लिए टाल दिया जाए, अथवा नए सदस्यों को कम से कम दो वर्ष के बाद ही चुनाव में मतदान का अधिकार दिया जाए।