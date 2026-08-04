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Jamshedpur News: वीणा रानी पवन स्मृति सम्मान समारोह में साहित्य, कला और संस्कृति का अद्भुत संगम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग एवं विद्या दीप फाउंडेशन के तत्वावधान में वीणा रानी पवन स्मृति सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कदमा के कुडी मोहंती ऑडिटोरियम में कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति, नृत्य, और संगीत प्रस्तुत किए गए। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सहयोग गीत से की गई।

Jamshedpur News: वीणा रानी पवन स्मृति सम्मान समारोह में साहित्य, कला और संस्कृति का अद्भुत संगम

Jamshedpur News: बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग एवं विद्या दीप फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में वीणा रानी पवन स्मृति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कदमा के कुडी मोहंती ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति, नृत्य, संगीत एवं रंगमंच की विविध प्रस्तुतियों के माध्यम से कला और साहित्य के प्रति समर्पण को रेखांकित किया गया। समारोह में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विभूतियों को सम्मान प्रदान कर उनके योगदान को नमन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. पद्मा झा द्वारा प्रस्तुत सहयोग गीत से हुआ। इसके बाद डीबीएमएस कॉलेज फॉर एजुकेशन की ओर से पंचतत्व पर केंद्रित मनोहारी नृत्य प्रस्तुति दी गई।

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प्रस्तुति का निर्देशन पामेला घोष दत्ता ने किया, जबकि नृत्यांगना के रूप में सुमेधा दत्ता, तृषा सरकार, आकांक्षा दास, मौमिता चक्रवर्ती एवं सुप्रीति दास ने प्रभावशाली प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अतिथियों का मंच पर अध्यक्ष, सचिव एवं परिजात सौरभ के साथ आगमन हुआ। संस्था की ओर से अतिथियों का अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान कर स्वागत किया गया। अध्यक्ष डॉ. संध्या सिन्हा ने स्वागत वक्तव्य दिया।

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