Jamshedpur News: रचनात्मकता और संस्कृति के उत्सव के साथ रंगमंच हुआ का शुभारंभ
Jamshedpur News: जमशेदपुर के वैली व्यू स्कूल में 'रंगमंच 2026' साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन डॉ. बी. चंद्रशेखर ने किया। उन्होंने शिक्षा में रचनात्मकता और सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डाला और विद्यार्थियों को सकारात्मकता, अनुशासन और प्रतिभा विकसित करने के लिए प्रेरित किया।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। वैली व्यू स्कूल के वार्षिक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कला महोत्सव ‘रंगमंच 2026’ का उद्घाटन डीबीएमएस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के चेयरमैन (वित्त) डॉ. बी. चंद्रशेखर ने किया। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा में रचनात्मकता और सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों और उपस्थित अतिथियों को सकारात्मक सोच, अनुशासन और रचनात्मकता अपनाने के लिए प्रेरित किया। आदि शंकराचार्य की ‘विवेकचूड़ामणि’ का उल्लेख करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों को मानव जीवन के महत्व को समझने, अपने शिक्षकों से सीखने, अपनी प्रतिभा का विकास करने तथा राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।
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