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Jamshedpur News: उत्कल दुर्गा पूजा कमेटी की बैठक, महेश दास अध्यक्ष व महासचिव संजीव सामल चुने गए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर में उत्कल दुर्गा पूजा कमेटी की 79वीं वार्षिक आमसभा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 2026 के लिए नई कार्यकारिणी का चयन किया गया, जिसमें महेश दास अध्यक्ष बने। बैठक में आगामी दुर्गा पूजा के आयोजन, भोग-प्रसाद, पूजा पंडाल और मेले के विषय पर चर्चा की गई।

उत्कल दुर्गा पूजा कमेटी की बैठक, महेश दास अध्यक्ष व महासचिव संजीव सामल चुने गए
उत्कल दुर्गा पूजा कमेटी की बैठक, महेश दास अध्यक्ष व महासचिव संजीव सामल चुने गए

Jamshedpur News: जमशेदपुर। उत्कल दुर्गा पूजा कमेटी, कदमा की 79वीं वार्षिक आमसभा का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आमसभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा वर्ष 2026 के लिए नई कार्यकारिणी का बहुमत से चयन किया गाया जिसमें विभूतिभूषण महांति चेयरमैन अध्यक्ष महेश दास, महासचिव संजीव सामल, कोषाध्यक्ष सुमंत कुमार पात्र, संयुक्त कोषाध्यक्ष प्रणब कुमार महापात्र को चुना गया है, अध्यक्ष पद के लिए नाम प्रस्तावित किए गए महेश दास । बहुमत के आधार पर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए।बैठक में आगामी शारदीय दुर्गा पूजा के सफल आयोजन हेतु प्रतिमा निर्माण, भोग-प्रसाद की व्यवस्था, भव्य पूजा पंडाल, आकर्षक विद्युत सजावट, स्थानीय नागरिकों के मनोरंजन के लिए मेले के आयोजन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए।

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