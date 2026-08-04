Jamshedpur News: उत्कल दुर्गा पूजा कमेटी की बैठक, महेश दास अध्यक्ष व महासचिव संजीव सामल चुने गए
Jamshedpur News: जमशेदपुर में उत्कल दुर्गा पूजा कमेटी की 79वीं वार्षिक आमसभा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 2026 के लिए नई कार्यकारिणी का चयन किया गया, जिसमें महेश दास अध्यक्ष बने। बैठक में आगामी दुर्गा पूजा के आयोजन, भोग-प्रसाद, पूजा पंडाल और मेले के विषय पर चर्चा की गई।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। उत्कल दुर्गा पूजा कमेटी, कदमा की 79वीं वार्षिक आमसभा का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आमसभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा वर्ष 2026 के लिए नई कार्यकारिणी का बहुमत से चयन किया गाया जिसमें विभूतिभूषण महांति चेयरमैन अध्यक्ष महेश दास, महासचिव संजीव सामल, कोषाध्यक्ष सुमंत कुमार पात्र, संयुक्त कोषाध्यक्ष प्रणब कुमार महापात्र को चुना गया है, अध्यक्ष पद के लिए नाम प्रस्तावित किए गए महेश दास । बहुमत के आधार पर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए।बैठक में आगामी शारदीय दुर्गा पूजा के सफल आयोजन हेतु प्रतिमा निर्माण, भोग-प्रसाद की व्यवस्था, भव्य पूजा पंडाल, आकर्षक विद्युत सजावट, स्थानीय नागरिकों के मनोरंजन के लिए मेले के आयोजन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।