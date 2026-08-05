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Jamshedpur News: उत्कल एसोसिएशन महासचिव ने आरोपों को बताया निराधार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: उत्कल एसोसिएशन के महासचिव तरुण कुमार मोहंती ने उद्योगपति एसके बेहरा के आरोपों को पूर्णतः निराधार बताया। 31 मई 2026 को की गई बैठक में सभी संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी। 28 जून को 109 नए सदस्यों को अनुमोदित किया गया और चुनाव समिति ने नामांकन की प्रक्रिया को सही ठहराया।

Jamshedpur News: उत्कल एसोसिएशन महासचिव ने आरोपों को बताया निराधार

Jamshedpur News: उत्कल एसोसिएशन, जमशेदपुर के महासचिव तरुण कुमार मोहंती ने कहा कि पूर्व संरक्षक व उद्योगपति एसके बेहरा द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोप पूर्णतः निराधार, असत्य और भ्रामक हैं। उन्होंने बताया कि 31 मई 2026 को आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में 18 कार्यकारिणी सदस्य, वरिष्ठ ट्रस्टी मनोरंजन दास तथा मुख्य संरक्षक शुभेन्द्र कुमार बेहरा विशेष आमंत्रित सदस्य और निष्पक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित थे। बैठक में सभी संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा और विचार-विमर्श हुआ। विस्तृत चर्चा के बाद ही इसे एजीएम में प्रस्तुत किया गया। 28 जून को आयोजित साधारण सभा में 109 नए सदस्यों का हाथ उठाकर अनुमोदन किया गया।

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कुछ लोग संस्था के सदस्यों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। सदस्य उनके झांसे में न आएं। हर हाल में नौ अगस्त को ही चुनाव होगा। चुनाव को लेकर गठित चुनाव समिति ने 25 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए नामांकन करने वाले सदस्यों की सूची जारी कर दी है। इसमें पूर्व के सभी पदाधिकारियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। कुल 53 सदस्यों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। सभी के नामांकन वैध पाए गए।

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