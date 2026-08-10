Jamshedpur News: डॉ. श्रीधर फिर अध्यक्ष, जजाती केशरी महासचिव

Jamshedpur News: उत्कल एसोसिएशन साकची का चुनाव परिणाम रविवार रात जारी कर दिया गया। इसमें डॉ. श्रीधर प्रधान फिर से अध्यक्ष बने। वहीं, महासचिव पद पर जजाती केशरी पासयात, संयुक्त सचिव के पद पर सुब्रत कुमार स्वान चुने गए। कोषाध्यक्ष पद पर फिर से मनीष दास चुने गए। सभी पदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। कुल 25 कार्यकारिणी के लिए चुनाव हुआ। कुल 971 मतदाता में से 301 ने मतदान किया। विजेता कार्यकारिणी सदस्य : अरुण कुमार मोहंती, अशोक कुमार भुइया, बादल भुइया, विभूति भूषण मिश्रा, विजय किशोर मिश्रा, विनोद बिहारी दास, देवी प्रसाद दास, डॉ. संजय कुमार पात्रो, डॉ. श्रीधर प्रधान, डॉ. सुचेता भुइया, ज्ञानरंजन स्वान, जजाती केशरी पासयात, जयप्रकाश मोहंती, किशोर कुमार नायक, मनीष दास, मनोज कुमार साहू, मनोरंजन गौड़, निरंजन कुमार, संघमित्रा नायक, ससमिता पात्रो, सत्याबत्रा महापात्र, सुभाष चंद्र राउल, सुब्रत कुमार स्वान, तरुण कुमार मोहंती, उमाशंकर पटनायक।