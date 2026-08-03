Jamshedpur News: दोनों पक्ष एकमत हों तो वह उत्कल संगठन से जुड़ने के लिए तैयार, पर मामला हाई कोर्ट चला गया है :एसके बेहरा
Jamshedpur News: आरएसबी उद्योग समूह के वॉयस चेयरमैन एसके बेहरा ने कहा कि वे उत्कल एसोसिएशन से जुड़ सकते हैं यदि दोनों पक्ष सहमत हों। 109 नए सदस्यों के विवाद के कारण चुनावों में स्थगन हुआ। महासचिव तरुण महंती चुनाव कराने के लिए दबाव बना रहे हैं। एसके बेहरा ने संरक्षक के पद से त्यागपत्र दे दिया है।
Jamshedpur News: आरएसबी उद्योग समूह के वॉयस चेयरमैन और उत्कल एसोसिएशन के संरक्षक एसके बेहरा ने कहा है कि वे अभी भी उत्कल एसोसिएशन से जुड़ सकते हैं, बशर्ते दोनों पक्ष एकमत हो जाएं। उन्होंने कहा कि संगठन के 109 नये सदस्यों को लेकर विवाद हो रहा है, जिनकी अगले 3 महीने में जांच कर ली जाए और फिर चुनाव कराया जाए या फिर उनके बिना ही चुनाव कराया जाए। 109 को अगले चुनाव में मताधिकार दे दिया जाए।उन्होंने कहा कि वे इस आशय का सुझाव पिछली बैठक में दे चुके हैं। परंतु महासचिव तरुण महंती पता नहीं क्यों तत्काल चुनाव कराने पर आमादा हैं।
विवाद का कारण
उन्होंने जानकारी दी कि 25 सदस्यीय कार्यकारिणी के 16 सदस्य हाईकोर्ट जा चुके हैं और उनकी याचिका भी स्वीकार कर ली गई है। उन्हें आज ही इसकी जानकारी मिली है। वैसे भी धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी ने निबंधन महानिरीक्षक को इस मामले में जल्द निर्णय लिए जाने की अनुशंसा की है। उल्लेखनीय है कि उत्कल संगठन की एजीएम में विवाद हो गया था और उग्र विरोध की वजह से चुनाव नहीं कराया जा सका। उल्लेखनीय है कि उत्कल संगठन में विवाद के बाद एसके बेहरा ने संरक्षक का पद से त्यागपत्र दे दिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जहां विवाद होता है, वे वहां से दूर हो जाते हैं।
नवीनतम जानकारी के लिए प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।