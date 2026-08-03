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Jamshedpur News: दोनों पक्ष एकमत हों तो वह उत्कल संगठन से जुड़ने के लिए तैयार, पर मामला हाई कोर्ट चला गया है :एसके बेहरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: आरएसबी उद्योग समूह के वॉयस चेयरमैन एसके बेहरा ने कहा कि वे उत्कल एसोसिएशन से जुड़ सकते हैं यदि दोनों पक्ष सहमत हों। 109 नए सदस्यों के विवाद के कारण चुनावों में स्थगन हुआ। महासचिव तरुण महंती चुनाव कराने के लिए दबाव बना रहे हैं। एसके बेहरा ने संरक्षक के पद से त्यागपत्र दे दिया है।

दोनों पक्ष एकमत हों तो वह उत्कल संगठन से जुड़ने के लिए तैयार, पर मामला हाई कोर्ट चला गया है :एसके बेहरा
दोनों पक्ष एकमत हों तो वह उत्कल संगठन से जुड़ने के लिए तैयार, पर मामला हाई कोर्ट चला गया है :एसके बेहरा

Jamshedpur News: आरएसबी उद्योग समूह के वॉयस चेयरमैन और उत्कल एसोसिएशन के संरक्षक एसके बेहरा ने कहा है कि वे अभी भी उत्कल एसोसिएशन से जुड़ सकते हैं, बशर्ते दोनों पक्ष एकमत हो जाएं। उन्होंने कहा कि संगठन के 109 नये सदस्यों को लेकर विवाद हो रहा है, जिनकी अगले 3 महीने में जांच कर ली जाए और फिर चुनाव कराया जाए या फिर उनके बिना ही चुनाव कराया जाए। 109 को अगले चुनाव में मताधिकार दे दिया जाए।उन्होंने कहा कि वे इस आशय का सुझाव पिछली बैठक में दे चुके हैं। परंतु महासचिव तरुण महंती पता नहीं क्यों तत्काल चुनाव कराने पर आमादा हैं।

विवाद का कारण

उन्होंने जानकारी दी कि 25 सदस्यीय कार्यकारिणी के 16 सदस्य हाईकोर्ट जा चुके हैं और उनकी याचिका भी स्वीकार कर ली गई है। उन्हें आज ही इसकी जानकारी मिली है। वैसे भी धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी ने निबंधन महानिरीक्षक को इस मामले में जल्द निर्णय लिए जाने की अनुशंसा की है। उल्लेखनीय है कि उत्कल संगठन की एजीएम में विवाद हो गया था और उग्र विरोध की वजह से चुनाव नहीं कराया जा सका। उल्लेखनीय है कि उत्कल संगठन में विवाद के बाद एसके बेहरा ने संरक्षक का पद से त्यागपत्र दे दिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जहां विवाद होता है, वे वहां से दूर हो जाते हैं।

नवीनतम जानकारी के लिए प्रश्न

उत्कल एसोसिएशन में विवाद का मुख्य कारण क्या है?
संगठन के 109 नये सदस्यों को लेकर विवाद हो रहा है, जिनकी जांच की मांग की गई है।
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