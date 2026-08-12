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Jamshedpur News: अर्बन चैलेंज फंड से मानगो, धनबाद और रांची की परियोजनाओं को मिलेगी गति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) के तहत झारखंड के शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता मिलने की राह साफ हुई है। हुडको ने धनबाद, रांची और मानगो में शहरी परियोजनाओं के लिए 111.50 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट लोन की मंजूरी दी। इस संबंध में बैठक में शहरी बुनियादी ढांचे के विकास पर विस्तार से चर्चा हुई।

Jamshedpur News: अर्बन चैलेंज फंड से मानगो, धनबाद और रांची की परियोजनाओं को मिलेगी गति

Jamshedpur News: अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) के तहत झारखंड के शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की विभिन्न परियोजनाओं को वित्तीय मदद मिलने का रास्ता साफ हो गया है। हुडको ने धनबाद, रांची और मानगो में प्रस्तावित शहरी परियोजनाओं के लिए कुल 111.50 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट लोन, वित्तीय सहायता को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख संजय कुमार ने सोमवार को राज्य के शहरी विकास एवं आवास विभाग के निदेशक एवं सूडा के निदेशक सूरज कुमार को सैद्धांतिक मंजूरी से संबंधित स्वीकृति पत्र सौंपा।

शहरी विकास और परियोजनाएं

इस दौरान अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों में बुनियादी ढांचे के विकास और परियोजनाओं को वित्तीय रूप से मजबूत करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

यूएलबी की क्षमता बढ़ाने के उपाय

बैठक में यूएलबी की क्षमता बढ़ाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और कैपिटल प्रोजेक्ट्स के विकास पर भी विचार-विमर्श किया गया। अधिकारियों ने कहा कि शहरी निकायों की परियोजनाओं को बेहतर तरीके से तैयार करने और उन्हें वित्तीय सहायता के योग्य बनाने के लिए क्षमता निर्माण पर विशेष जोर देना जरूरी है। अधिकारियों के अनुसार यूसीएफ के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता से शहरी निकायों की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

क्षमता निर्माण कार्यशाला

डीपीआर तैयार करने के लिए होगी क्षमता निर्माण कार्यशाला बैठक में हुडको और सूडा के संयुक्त सहयोग से झारखंड के शहरी स्थानीय निकायों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। कार्यशाला में शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करने, परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य यूएलबी को परियोजनाओं की बेहतर योजना बनाने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम बनाना है। बैठक में राज्य में विभिन्न योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जेंस) के जरिए शहरी विकास को गति देने के प्रति भी प्रतिबद्धता जताई गई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यूसीएफ के तहत झारखंड के यूएलबी को कितनी वित्तीय सहायता मिली है?
यूसीएफ के तहत झारखंड के यूएलबी को 111.50 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट लोन की वित्तीय सहायता मिली है।
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