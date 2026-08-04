Jamshedpur News: बादामपहाड़ ट्रेन से कटकर युवती की मौत
Jamshedpur News: जमशेदपुर में, एक अज्ञात युवती की बादामपहाड़-टाटानगर मेमू ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना हल्दीपोखर स्टेशन के पास हुई। युवती कई दिनों से भटक रही थी और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तलाश कर रही है।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। बादामपहाड़-टाटानगर मेमू ट्रेन की चपेट में आकर 35 वर्षीय अज्ञात युवती की मौत हो गई। घटना मंगलवार सुबह हल्दीपोखर स्टेशन के पास की है। आरपीएफ के जवान भी मौके पर पहुंचे थे लेकिन स्थानीय पुलिस ने शव को लाइन से उठाकर तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की पूछताछ में लोगों ने बताया कि, युवती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। कई दिनों से वह क्षेत्र में भटक रही थी। पुलिस युवती के परिजनों की तलाश में जुटी है।
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