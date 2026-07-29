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Jamshedpur News: स्टेशन और टाटा-खड़गपुर लोकल के कोच से मिले दो शव, पहचान नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: टाटानगर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 से एक 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है। सोमवार को टाटानगर-खड़गपुर लोकल ट्रेन के खाली कोच से 40 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद हुआ। जीआरपी ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और दोनों मामलों की जांच शुरू की है। शवों की पहचान के लिए 72 घंटे तक सुरक्षित रखा जाएगा।

Jamshedpur News: स्टेशन और टाटा-खड़गपुर लोकल के कोच से मिले दो शव, पहचान नहीं

Jamshedpur News: टाटानगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म और ट्रेन से दो पुरुषों के शव मिले हैं, जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। मंगलवार सुबह 45 वर्षीय व्यक्ति का शव प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 से मिला, जबकि सोमवार देर शाम टाटानगर-खड़गपुर लोकल ट्रेन के खाली कोच से 40 वर्ष व्यक्ति का शव बरामद हुआ। स्टेशन ड्यूटी रेल कर्मचारियों की सूचना पर जीआरपी ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर थाने में यूडी के तहत दो मामला दर्ज किया है। रेल पुलिस के अनुसार, दोनों की पहचान नहीं हो पाई है। शव को पहचान के लिए 72 घंटे तक सुरक्षित रखा जाएगा।

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