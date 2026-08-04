Jamshedpur News: टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क के दो वरिष्ठ कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी

Jamshedpur News: जमशेदपुर। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क (टीएसजेडपी) में विदाई समारोह का आयोजन कर आर. श्रीनिवासन और लिम्सा हरपाल के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। दोनों ने जूलॉजिकल पार्क में 34 वर्षों तक समर्पण, निष्ठा और उत्कृष्ट सेवा प्रदान करते हुए अपनी उल्लेखनीय सेवाएं दीं।आर. श्रीनिवासन ने वर्ष 1992 से फील्ड एसोसिएट के रूप में अपनी सेवाएं दीं और जूलॉजिकल पार्क के निर्माण, रखरखाव तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान ने वर्षों के दौरान जूलॉजिकल पार्क के विस्तार और आधुनिकीकरण में उल्लेखनीय सहयोग दिया।लिम्सा हरपाल ने जूलॉजिकल पार्क के पशु चिकित्सा अस्पताल में अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान कीं। उन्होंने बीमार एवं घायल पक्षियों और वन्यजीवों की देखभाल तथा उपचार में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ महत्वपूर्ण योगदान दिया।