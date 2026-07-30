Jamshedpur News: रामकृष्ण मिशन इंग्लिश स्कूल, बिस्टुपुर की आराध्या सिन्हा को प्रथम पुरस्कार

Jamshedpur News: जमशेदपुर। सिंहभूम जिला हिन्दी साहित्य सम्मेलन तुलसी भवन द्वारा तुलसी जयंती समारोह के अन्तर्गत आयोजित 'निबंध प्रतियोगिता' का परिणाम घोषित कर दिया गया है । प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को 23 अगस्त को होने वाले तुलसी जयंती समापन समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा । जिसमें प्रथम आराध्या सिन्हा, रामकृष्ण मिशन इंग्लिश स्कूल, बिष्टुपुर, द्वितीय वर्षा लोहार डीएवी. कन्या उच्च विद्यालय द्वितीय खुशी कौर, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, बागबेड़ा द्वितीय- स्नेहा कुमार - कक्षा दसवीं एआईडब्ल्यूसी एकेडमी फाॅर एक्सीलेंस, बारीडीहतृतीय स्वर्णा शर्मा, कक्षा - 9 आरवीएस. अकादमी, मानगो तृतीय - प्रतिमा रानी नंदन, कक्षा - 8 रामकृष्ण मिशन इंग्लिश स्कूल, बिष्टुपुर तृतीय सुमन कुमारी रजक, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, बागबेड़ा, प्रोत्साहन - तनिया खातून, डीएवी कन्या उच्च विद्यालय, सोनारी प्रोत्साहन आराध्या सृष्टि , कक्षा 8 सी, मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल, साकची प्रोत्साहन इकरा, केरला पब्लिक स्कूल, बर्मामाइंस प्रोत्साहन - सुस्मिता दत्ता जमशेदपुर पब्लिक स्कूल, बारीडीह।