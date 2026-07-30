Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: रामकृष्ण मिशन इंग्लिश स्कूल, बिस्टुपुर की आराध्या सिन्हा को प्रथम पुरस्कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: जमशेदपुर में सिंहभूम जिला हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा तुलसी जयंती समारोह के अंतर्गत 'निबंध प्रतियोगिता' के परिणाम घोषित किए गए हैं। विजेता प्रतिभागियों को 23 अगस्त को समारोह में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आराध्या सिन्हा पहले, वर्षा लोहार दूसरे और खुशी कौर व स्नेहा कुमार साझा तीसरे स्थान पर रहे।

रामकृष्ण मिशन इंग्लिश स्कूल, बिस्टुपुर की आराध्या सिन्हा को प्रथम पुरस्कार
रामकृष्ण मिशन इंग्लिश स्कूल, बिस्टुपुर की आराध्या सिन्हा को प्रथम पुरस्कार

Jamshedpur News: जमशेदपुर। सिंहभूम जिला हिन्दी साहित्य सम्मेलन तुलसी भवन द्वारा तुलसी जयंती समारोह के अन्तर्गत आयोजित 'निबंध प्रतियोगिता' का परिणाम घोषित कर दिया गया है । प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को 23 अगस्त को होने वाले तुलसी जयंती समापन समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा । जिसमें प्रथम आराध्या सिन्हा, रामकृष्ण मिशन इंग्लिश स्कूल, बिष्टुपुर, द्वितीय वर्षा लोहार डीएवी. कन्या उच्च विद्यालय द्वितीय खुशी कौर, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, बागबेड़ा द्वितीय- स्नेहा कुमार - कक्षा दसवीं एआईडब्ल्यूसी एकेडमी फाॅर एक्सीलेंस, बारीडीहतृतीय स्वर्णा शर्मा, कक्षा - 9 आरवीएस. अकादमी, मानगो तृतीय - प्रतिमा रानी नंदन, कक्षा - 8 रामकृष्ण मिशन इंग्लिश स्कूल, बिष्टुपुर तृतीय सुमन कुमारी रजक, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, बागबेड़ा, प्रोत्साहन - तनिया खातून, डीएवी कन्या उच्च विद्यालय, सोनारी प्रोत्साहन आराध्या सृष्टि , कक्षा 8 सी, मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल, साकची प्रोत्साहन इकरा, केरला पब्लिक स्कूल, बर्मामाइंस प्रोत्साहन - सुस्मिता दत्ता जमशेदपुर पब्लिक स्कूल, बारीडीह।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।