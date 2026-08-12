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Jamshedpur News: एग्रिको ट्रिपल मर्डर: पुलिस ने दाखिल किया आरोप पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के एग्रीको में 11 मई को ट्रिपल मर्डर के मामले में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में रविंद्र सिंह को उसकी पत्नी, बेटी और बेटे की हत्या का आरोपी बनाया गया है। जमानत अर्जी पर अदालत ने सुनवाई की, लेकिन आरोपी को जमानत नहीं मिली। एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार जारी है।

Jamshedpur News: एग्रिको ट्रिपल मर्डर: पुलिस ने दाखिल किया आरोप पत्र

Jamshedpur News: सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के एग्रीको में 11 मई को हुए ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने सोमवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुरेंद्र बेदिया की अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। आरोप पत्र में पुलिस ने रविंद्र सिंह को पत्नी सरिता सिंह, बेटी सुप्रिया सिंह और बेटे अभिषेक कुमार की हत्या का आरोपी बनाया है। हालांकि, मामले में अब तक एफएसएल रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण पुलिस ने अनुसंधान जारी रखा है। पुलिस के अनुसार, घटना की सुबह रविंद्र सिंह ने अपनी पत्नी, बेटी और बेटे की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो रविंद्र सिंह घर के अंदर ही मिला था।

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पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।आरोपी की ओर से अधिवक्ता प्रभात शंकर तिवारी ने सोमवार को अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की। अधिवक्ता के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद 90 दिनों की अवधि 9 अगस्त को पूरी हो गई थी और निर्धारित अवधि में आरोप पत्र दाखिल नहीं होने के आधार पर जमानत की मांग की गई थी। हालांकि, अदालत ने आरोपी को जमानत नहीं दी।अधिवक्ता प्रभात शंकर तिवारी ने बताया कि उन्होंने सोमवार सुबह करीब 10.30 बजे आरोपी की जमानत अर्जी अदालत में दाखिल की थी। इसके बाद पुलिस ने करीब 11.50 बजे अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस ने एफएसएल रिपोर्ट नहीं मिलने के बावजूद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया है। एफएसएल रिपोर्ट मिलने के बाद अनुसंधान में सामने आने वाले तथ्यों को भी मामले में शामिल किया जाएगा।

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