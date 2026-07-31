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Jamshedpur News: एमजीएम कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों को दी गई श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: एमजीएम मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में वर्षगांठ के दौरान शोकसभा का आयोजन किया गया, जिसमें दिवंगत जूनियर डॉ. समीर कुमार और डॉ. सक्षम सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य, विभागाध्यक्ष, फैकल्टी सदस्य, जूनियर डॉक्टर और छात्रों ने भाग लिया और उनके निधन पर संवेदना व्यक्त की।

Jamshedpur News: एमजीएम कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों को दी गई श्रद्धांजलि

Jamshedpur News: एमजीएम मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में गुरुवार को शोकसभा का आयोजन कर दिवंगत जूनियर डॉ. समीर कुमार और डॉ. सक्षम सिंह को दो मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। शोकसभा में कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय कुमार के साथ विभागाध्यक्ष, फैकल्टी सदस्य, जूनियर डॉक्टर, मेडिकल छात्र-छात्राएं एवं अस्पताल के कर्मचारियों ने भाग लिया। दिवंगत डॉक्टरों के निधन पर शोक व्यक्त कर परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की गई। मालूम हो कि डिमना लेक में डूबने से दोनों जूनियर की मौत हुई थी।

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