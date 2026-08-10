Jamshedpur News: बाईस श्रावण पर कविगुरु को नमन, ‘अन्वेषा’ ने लगाए पौधे

Jamshedpur News: जमशेदपुर। कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि बाईस श्रावण के अवसर पर समाजसेवी संस्था ‘अन्वेषा’ की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। साकची स्थित चेनाब रोड के विवेकानंद इंग्लिश हाई स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में करीब 18 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर संस्था की सचिव अल्पना भट्टाचार्य ने कहा कि कविगुरु की स्मृति को नमन करने के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है।कार्यक्रम में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सोसाइटी के रौशन महाराज, स्कूल की प्रिंसिपल कृष्णा मित्र, संस्था की सदस्य तपती दत्ता, शुभ्रल राय, बुलबुल घोष, मधुमिता मंडल, शिप्रा नियोगी, नेहा मुखर्जी, मधुमिता बक्सी, नंदिनी राय, ज्योत्स्ना मंडल, चंदना चटर्जी, शमिता रक्षित, मधुमिता कुंडू, शंपा मुखर्जी और प्रवीर दत्ता सहित संस्था के अन्य सदस्य व शुभचिंतक मौजूद रहे।