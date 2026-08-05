Jamshedpur News: पटमदा: खंभा तोड़कर भागता रहा ट्रेलर, तीन किमी बाद पुलिस ने रोका
Jamshedpur News: पटमदा थाना क्षेत्र के माचा गांव में जेसीबी लदे ट्रेलर का बिजली के तार से टकराने के कारण एक बड़ा हादसा हुआ। चालक फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने ट्रेलर को रोका। बिजली का खंभा गिरने से आवागमन बाधित हुआ, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मामले की प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।
Jamshedpur News: पटमदा थाना क्षेत्र के माचा गांव में सोमवार दोपहर करीब एक बजे बड़ा हादसा टल गया। जेसीबी मशीन लदा एक ट्रेलर अत्यधिक ऊंचाई के कारण सड़क के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार से टकरा गया, जिससे बिजली का खंभा टूटकर सड़क पर गिर गया। इसके बावजूद चालक वाहन रोकने के बजाय तेज रफ्तार में मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पटमदा-काटिन लिंक रोड पर माचा गांव के पास जेसीबी लदा ट्रेलर गुजर रहा था। इसी दौरान वह बिजली के तार की चपेट में आ गया। टक्कर से बिजली का खंभा टूटकर सड़क पर गिर पड़ा। लोगों ने शोर मचाकर चालक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह वाहन लेकर भागता रहा।सूचना
मिलते ही कमलपुर थाना पुलिस सक्रिय हुई और थाना गेट के पास ट्रेलर को रोक लिया। बाद में वाहन को पटमदा पुलिस के हवाले कर दिया गया। गनीमत रही कि ट्रेलर करीब तीन किलोमीटर तक चलने के दौरान किसी की चपेट में नहीं आया। घटना के बाद कुछ देर के लिए मुख्य मार्ग पर बिजली का खंभा गिरने से आवागमन बाधित रहा। छोटे वाहन बाईपास मार्ग से गुजरते रहे। सूचना मिलने पर पटमदा पुलिस और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त खंभे को हटाकर यातायात बहाल करने का काम शुरू किया। वाहन मालिक की ओर से बिजली विभाग को क्षतिपूर्ति राशि देने पर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।
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