Jamshedpur News: गोविंदपुर में स्कूल बस की चपेट में आकर बाइक सवार बच्ची की मौत, दो गंभीर

Jamshedpur News: गोविंदपुर थाना अंतर्गत स्टील स्ट्रिप्स कंपनी गेट के बाहर शनिवार दोपहर स्कूल बस ने सड़क किनारे खड़े दो बच्चों समेत तीन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान एक छह वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसका छोटा भाई घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद बस चालक तेजी से मौके से फरार हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने बस का पीछा किया और उसे लोयला बीएड कॉलेज के पास धर दबोचा। लोगों ने चालक की पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। इधर, घायलों को इलाज के लिए टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से दोनों को बेहतर इलाज के लिए टीएमएच रेफर कर दिया गया है।