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Jamshedpur News: गोविंदपुर में स्कूल बस की चपेट में आकर बाइक सवार बच्ची की मौत, दो गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: गोविंदपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को स्कूल बस ने सड़क किनारे खड़े दो बच्चों सहित तीन लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक छह साल की बच्ची की मौत हो गई और उसका भाई घायल हो गया। बस चालक भागने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया।

गोविंदपुर में स्कूल बस की चपेट में आकर बाइक सवार बच्ची की मौत, दो गंभीर
गोविंदपुर में स्कूल बस की चपेट में आकर बाइक सवार बच्ची की मौत, दो गंभीर

Jamshedpur News: गोविंदपुर थाना अंतर्गत स्टील स्ट्रिप्स कंपनी गेट के बाहर शनिवार दोपहर स्कूल बस ने सड़क किनारे खड़े दो बच्चों समेत तीन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान एक छह वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसका छोटा भाई घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद बस चालक तेजी से मौके से फरार हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने बस का पीछा किया और उसे लोयला बीएड कॉलेज के पास धर दबोचा। लोगों ने चालक की पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। इधर, घायलों को इलाज के लिए टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से दोनों को बेहतर इलाज के लिए टीएमएच रेफर कर दिया गया है।

इधर, गुस्साए लोगों ने मुख्य सड़क जाम कर दिया। लोगों ने बस और ट्रक को बीच सड़क पर ही खड़ा कर दिया। फिलहाल लोग सड़क बैठकर प्रदर्शन कर रह है।

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