Jamshedpur News: चौबीस घंटे में तीन सड़क हादसे, युवती समेत तीन की मौत, दो गंभीर

Jamshedpur News: शहर में बीते 24 घंटे में तीन सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक युवती भी शामिल है। जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली घटना में बाइक सवार दो युवक ट्रक की चपेट में आए, दूसरी में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई, और तीसरी में ट्रेलर ने बाइक सवार को रौंद दिया।

Jamshedpur News: शहर में बीते 24 घंटे में हुए तीन सड़क हादसों में युवती समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली घटना उलीडीह ओपी क्षेत्र के डिमना रोड में रविवार देर रात 12 बजे की है। डिमना रोड स्थित सिंह साहब रेस्टोरेंट के पास एक ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में ओल्ड पुरुलिया रोड निवासी मो. शमशेर और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को पकड़ लिया और घायलों को तत्काल एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। वहां से दोनों को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया। हालांकि, रास्ते में ही मो. शमशेर ने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार, दोनों बढ़ई का काम करते थे और रात में काम खत्म कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान डिमना रोड में तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।

सीएच एरिया: ओडिशा की रहने वाली थी एंजेल गुड़िया दूसरी घटना रविवार देर रात करीब एक बजे की है। बिष्टूपुर थाना क्षेत्र के सीएच एरिया में डीसी लाउंज के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार युवक और युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और दोनों को तत्काल टीएमएच पहुंचाया। जांच के बाद चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। युवती की पहचान ओडिशा के सुंदरगढ़ स्थित टेन्सा निवासी एंजेल गुड़िया के रूप में हुई। वहीं, घायल कैल्विन लकड़ा बिरसानगर का रहने वाला है। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। एंजेल बागुनहातु में किराये के मकान में रहकर साकची के एक पार्लर में काम करती थी। पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन शहर पहुंचे। इस मामले में एंजेल के मामा अरुण सोय के बयान पर बिष्टुपुर थाना में अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कराया गया है।

सिदगोड़ा: टाटा स्टील की वेंडर कंपनी में काम करते थे सुनील तीसरी घटना सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट मैदान के पास की है, जहां एक ट्रेलर ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने ट्रेलर को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान पुरुलिया निवासी सुनील मोदक के रूप में हुई। सुनील टाटा स्टील की एक वेंडर कंपनी में कार्यरत था। जानकारी के अनुसार, वह कार्यालय के काम से जा रहा था। ट्रांसपोर्ट मैदान के पास सुनील ट्रेलर को ओवरटेक कर रहा था। इसी दौरान वह ट्रेलर के नीचे आ गया। ट्रेलर का पिछला चक्का उसके सिर पर चढ़ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।