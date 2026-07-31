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Jamshedpur News: आदित्यपुर की ग्लोरिया इंजीनियरिंग में बेकिंग ओवन फटा, एक मजदूर की मौत, सात घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर में गुरुवार दोपहर बेकिंग ओवन फटने से एक मजदूर की मौत हो गई और सात लोग घायल हो गए। गैस के दबाव के अचानक बढ़ने से यह घटना हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। घायलों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है।

Jamshedpur News: आदित्यपुर की ग्लोरिया इंजीनियरिंग में बेकिंग ओवन फटा, एक मजदूर की मौत, सात घायल

Jamshedpur News: सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र फेज दो स्थित ग्लोरिया इंजीनियरिंग में गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे बेकिंग ओवन (बेकिंग फर्नेस) फटने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि सात अन्य कर्मचारी घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पाउडर कोटिंग प्रक्रिया के दौरान गैस का दबाव अचानक बढ़ने से ओवन का ऊपरी हिस्सा (ढक्कन) टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में कई मजदूर आ गए। घायलों को तत्काल आदित्यपुर के संजीवनी अस्पताल और बाद में टाटा मेन हॉस्पिटल (टीएमएच) पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान मुरली पात्रो (32 वर्ष) की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, ग्लोरिया इंजीनियरिंग बतौर एंसीलरी टाटा मोटर्स के लिए ऑटो पार्ट्स का निर्माण करती है। कंपनी आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र फेज दो में है और इसका स्वामित्व पुणे के उद्योगपति राजकुमार के पास बताया जा रहा है। घटना के समय फैक्ट्री में पाउडर कोटिंग का कार्य चल रहा था। इस प्रक्रिया में तैयार पुर्जों को बेकिंग ओवन में निर्धारित तापमान पर पकाया जाता है। आशंका है कि गैस का दबाव अधिक होने से ओवन में विस्फोट जैसी स्थिति बनी और उसका भारी धातु का हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया。

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पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना के बाद आदित्यपुर थाना पुलिस पहुंची। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर का निरीक्षण किया, जहां ओवन के क्षतिग्रस्त हिस्से और धमाके के निशान मिले। इसके बाद पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां घायलों का हाल जाना और घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। पुलिस का कहना है कि तकनीकी कारणों और सुरक्षा मानकों की जांच के बाद ही हादसे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।

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ये हैं घायल

टीएमएच में भर्ती घायलों में अनिल यादव (27 वर्ष), सूरज हांसदा (19 वर्ष), सोनामनी दास (41 वर्ष) और विजय (31 वर्ष)शामिल हैं। वहीं, आदित्यपुर के संजीवनी अस्पताल में शैलेन्द्र महतो (36 वर्ष), प्रकाश बोदरा (22 वर्ष) और अंकित (24 वर्ष) का इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार, इन तीनों के सिर में हल्की चोटें आई हैं और दो से चार टांके लगाए गए हैं। उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के समय फैक्ट्री में काम किस ठेकेदार के माध्यम से कराया जा रहा था, इसकी भी जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में ठेकेदार की स्पष्ट पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस फैक्ट्री प्रबंधन से सुरक्षा व्यवस्था, मशीनों के रखरखाव, गैस लाइन और ओवन के संचालन से जुड़े दस्तावेज भी मांग रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या इस घटना में किसी की मृत्यु हुई है?
हाँ, घटना में मुरली पात्रो (32 वर्ष) की मृत्यु हुई है।
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