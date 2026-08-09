Jamshedpur News: बच्ची की मौत मामले में बस और चालक पर केस, फरार चालक गिरफ्तार
Jamshedpur News: जमशेदपुर में एक स्कूल बस की चपेट में आकर 7 वर्षीय बच्ची आरोही कुमारी की मौत हो गई। घटना में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने बस और चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। लोगों ने सड़क जाम कर दी थी, लेकिन पुलिस ने समझाकर जाम हटवाया।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। गोविंदपुर अन्ना चौक के पास शनिवार को स्कूल बस की चपेट में आने से सात वर्षीय बच्ची आरोही कुमारी की मौत के मामले में पुलिस ने बस और चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। हादसे में दो अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
दुर्घटना की स्थिति
घटना के बाद फरार होने की कोशिश कर रहे बस चालक को पुलिस ने हुरलूंग के पास बस समेत पकड़ लिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस को जब्त कर लिया है। ज्ञात हो की शनिवार को आरोही अपने पिता के साथ अन्ना चौक स्थित कार वॉश सेंटर पहुंची थी।
घटनाक्रम
पिता के कार वॉश सेंटर में जाने के दौरान बच्चे सड़क किनारे खड़े थे। इसी बीच तेज रफ्तार स्कूल बस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में आरोही की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रेयांश (11) और रौशन वर्मा (30) गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को टाटा मोटर्स अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद टीएमएच रेफर किया गया।
स्थान पर लोगों का आक्रोश
घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जिप सदस्य परितोष सिंह के नेतृत्व में मुख्य सड़क जाम कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम हटवाया। इसी दौरान लोगों ने हुरलूंग के पास बस चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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