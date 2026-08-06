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Jamshedpur News: मानगो में गुरुवार सुबह लगा ट्रैफिक जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में गुरुवार सुबह ट्रैफिक जाम लगने से वाहनों की कतारें लगीं। इस जाम के कारण दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और स्कूल जाने वाले बच्चों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। सड़कों पर भीड़ और धीमी रफ्तार से समय पर गंतव्य पहुंचना मुश्किल हो गया।

मानगो में गुरुवार सुबह लगा ट्रैफिक जाम
मानगो में गुरुवार सुबह लगा ट्रैफिक जाम

Jamshedpur News: जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में गुरुवार सुबह ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे मुख्य सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सुबह के व्यस्त समय में लगे इस जाम के कारण दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों, स्कूल जाने वाले बच्चों और आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर वाहनों की बेतहाशा भीड़ और धीमी रफ्तार के चलते लोगों का समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचना मुश्किल हो गया।

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