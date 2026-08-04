Jamshedpur News: कदमा चित्रांश परिवार के सावन मिलन महोत्सव में झूमीं महिलाएं
Jamshedpur News: जमशेदपुर में कदमा चित्रांश परिवार द्वारा सावन मिलन महोत्सव का आयोजन किया गया। महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाए, विधिवत श्रृंगार किया और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया। हरे परिधानों और मेहंदी से सजी महिलाओं ने कार्यक्रम को यादगार बनाया, जहाँ आपसी मेल-जोल और प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की गईं।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। कदमा चित्रांश परिवार द्वारा चित्रांश भवन परिसर में हर्षोल्लास एवं पारंपरिक उत्साह के साथ सावन मिलन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समिति से जुड़ी महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और सावन की हरियाली, लोक परंपरा तथा सांस्कृतिक रंगों से पूरे वातावरण को आनंदमय बना दिया।महोत्सव के दौरान महिलाओं ने सावन के पारंपरिक गीत प्रस्तुत किए, मनमोहक श्रृंगार किया तथा विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। हरे परिधानों, मेहंदी, चूड़ियों और पारंपरिक आभूषणों से सजी महिलाओं ने सावन के उल्लास को जीवंत कर दिया। गीत-संगीत, हंसी-ठिठोली और आपसी मेल-मिलाप ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया।हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखते हैं, बल्कि समाज में आपसी प्रेम, सौहार्द और पारिवारिक एकता को भी मजबूत करते हैं।
कार्यक्रम में महिलाओं के लिए मनोरंजक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को सम्मानित किया गया।
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