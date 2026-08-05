Jamshedpur News: वर्कर्स कॉलेज के तीन विद्यार्थियों को सिटी लिवलीहुड फेलोशिप
Jamshedpur News: जमशेदपुर वर्कर्स महाविद्यालय के तीन विद्यार्थियों को 'सिटी लिवलीहुड एक्शन प्लान' परियोजना के तहत प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। यह फेलोशिप एनआईटी कालीकट और झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वावधान में दी गई, जिसमें विद्यार्थियों ने मानगो नगर क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया। शिक्षकों ने इस उपलब्धि पर विद्यार्थियों को बधाई दी।
Jamshedpur News: जमशेदपुर वर्कर्स महाविद्यालय के तीन विद्यार्थियों को ‘सिटी लिवलीहुड एक्शन प्लान’ परियोजना के तहत प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। यह फेलोशिप एनआईटी कालीकट के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन तथा झारखंड सरकार के नगर प्रशासन निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में दी गई। विद्यार्थियों ने 10 फरवरी से 3 अप्रैल तक मानगो नगर क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक और उद्यम सर्वेक्षण कर परियोजना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस उपलब्धि पर प्राचार्य डॉ. राजीव कुमार सहित शिक्षकों ने विद्यार्थियों को बधाई दी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।