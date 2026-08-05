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Jamshedpur News: वर्कर्स कॉलेज के तीन विद्यार्थियों को सिटी लिवलीहुड फेलोशिप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर वर्कर्स महाविद्यालय के तीन विद्यार्थियों को 'सिटी लिवलीहुड एक्शन प्लान' परियोजना के तहत प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। यह फेलोशिप एनआईटी कालीकट और झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वावधान में दी गई, जिसमें विद्यार्थियों ने मानगो नगर क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया। शिक्षकों ने इस उपलब्धि पर विद्यार्थियों को बधाई दी।

Jamshedpur News: वर्कर्स कॉलेज के तीन विद्यार्थियों को सिटी लिवलीहुड फेलोशिप

Jamshedpur News: जमशेदपुर वर्कर्स महाविद्यालय के तीन विद्यार्थियों को ‘सिटी लिवलीहुड एक्शन प्लान’ परियोजना के तहत प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। यह फेलोशिप एनआईटी कालीकट के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन तथा झारखंड सरकार के नगर प्रशासन निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में दी गई। विद्यार्थियों ने 10 फरवरी से 3 अप्रैल तक मानगो नगर क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक और उद्यम सर्वेक्षण कर परियोजना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस उपलब्धि पर प्राचार्य डॉ. राजीव कुमार सहित शिक्षकों ने विद्यार्थियों को बधाई दी।

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