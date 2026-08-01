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Jamshedpur News: राजस्थानी ब्राह्मण महिला संघ का तीन दिवसीय राखी मेला शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर में जुगसलाई ऋषि भवन में श्री राजस्थानी ब्राह्मण महिला संघ द्वारा तीन दिवसीय राखी मेले का शुभारंभ हुआ। राखी तथा हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्देश्य महिलाओं के हुनर को बढ़ावा देना और स्वावलंबन को प्रोत्साहित करना है। मेले का उद्घाटन संघ के कई गणमान्य सदस्यों ने किया।

राजस्थानी ब्राह्मण महिला संघ का तीन दिवसीय राखी मेला शुरू
राजस्थानी ब्राह्मण महिला संघ का तीन दिवसीय राखी मेला शुरू

Jamshedpur News: जमशेदपुर। जुगसलाई ऋषि भवन में श्री राजस्थानी ब्राह्मण महिला संघ की ओर से तीन दिवसीय राखी मेले का भव्य शुभारंभ किया गया। रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित मेले का उद्देश्य समाज की महिलाओं को मंच उपलब्ध कराने के साथ उनके हुनर और स्वावलंबन को बढ़ावा देना है। मेले का उद्घाटन श्री राजस्थानी ब्राह्मण संघ के अध्यक्ष बोदुराम सेवदा, संरक्षक महावीर प्रसाद चौबे, जनार्दन प्रसाद शर्मा, महासचिव कौशल किशोर जोशी, प्रकाश जोशी, काशी प्रसाद चौबे, दिलीप शर्मा एवं मनोज शर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर संघ के कई गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। महिला संघ की सदस्यों ने मेले के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई।

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तीन दिनों तक चलने वाले मेले में आकर्षक राखियों के अलावा विभिन्न घरेलू एवं हस्तनिर्मित उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं।

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