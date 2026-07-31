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Jamshedpur News: संत इग्नेशियस की जीवंत विरासत आधुनिक समाज में भी उतनी ही प्रासंगिक : फादर मुक्ति क्लैरेंस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: शहर में देश के सर्वोत्तम प्रबंधन संस्थानों में से एक एक्सएलआरआई की स्थापना सोसाइटी ऑफ

संत इग्नेशियस की जीवंत विरासत आधुनिक समाज में भी उतनी ही प्रासंगिक : फादर मुक्ति क्लैरेंस
संत इग्नेशियस की जीवंत विरासत आधुनिक समाज में भी उतनी ही प्रासंगिक : फादर मुक्ति क्लैरेंस

Jamshedpur News: शहर में देश के सर्वोत्तम प्रबंधन संस्थानों में से एक एक्सएलआरआई की स्थापना सोसाइटी ऑफ जीसस के जेसुइट पुरोहितों और ब्रदर्स ने किया था। उनकी पूरी कहानी एक ही व्यक्ति-संत इग्नेशियस ऑफ लोयोला से शुरू होती है। एक्सएलआरआई जमशेदपुर के प्रशासक डॉ. (फादर) मुक्ति क्लैरेंस, एसजे ने बताया कि 31 जुलाई को संत इग्नेशियस ऑफ लोयोला का पर्व-दिवस (फीस्ट डे) है और पूरी दुनिया में जेसुइट विद्यालयों के छात्र, शिक्षक तथा पूर्व छात्र-छात्राएं उन्हें स्मरण करने के लिए कुछ क्षण रुकते हैं। यह एक सरल प्रश्न पूछने का अच्छा अवसर है कि 500 वर्ष पहले जीवित एक संत आज के व्यस्त आधुनिक शहर को क्या सिखा सकते हैं।

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संत इग्नेशियस ऑफ लोयोला की जीवंत विरासत आधुनिक समाज में भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी पांच सौ वर्ष पहले थी। स्पेन के एक साधारण सैनिक से आध्यात्मिक संत बनने तक की उनकी यात्रा ने इतिहास की दिशा बदल दी। पाम्पलोना की लड़ाई में घायल होने के बाद उनके जीवन में जो बदलाव आया, उसने डिसर्नमेंट यानी सही विवेक और आत्म-निरीक्षण के बीज बोए। इसी प्रेरणा से वर्ष 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस यानी जेसुइट समाज की स्थापना हुई, जिसने शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया।उन्होंने बताया कि आज पूरी दुनिया में हजारों जेसुइट विद्यालय और विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं, जो केवल किताबी ज्ञान नहीं देते, बल्कि छात्रों को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। भारत में भी इस परंपरा ने गहरी जड़ें जमाई हैं, जहां सेंट जेवियर्स और जमशेदपुर के एक्सएलआरआई समेत लोयोला जैसे संस्थान शिक्षा के प्रकाश से जीवन को रोशन कर रहे हैं। संत इग्नेशियस के चार प्रमुख मूल्य-मैजिस यानी और अधिक उत्कृष्टता, क्यूरा पर्सोनालिस यानी संपूर्ण व्यक्ति की देखभाल, विवेकपूर्ण निर्णय और क्रियाशील जीवन में ध्यानमग्न रहना-आज के नेतृत्व और प्रबंधन जगत में भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। क्रिस लोनी जैसे विचारकों ने भी अपनी पुस्तकों में जेसुइट नेतृत्व शैली को सराहा है, जो आत्म जागरूकता, नवोन्मेष, प्रेम और वीरता पर आधारित है। आज जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीकी विकास हमारी गति तय कर रहे हैं, तब संत इग्नेशियस का जीवन हमसे एक प्रश्न पूछता है कि हम किस उद्देश्य से जी रहे हैं और किसकी सेवा कर रहे हैं। उनका पर्व-दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि हम अपने जीवन को स्वार्थ से ऊपर उठाकर मानवता की भलाई में लगाएं और एक्सएलआरआई के ध्येय वाक्य के अनुसार इस धरती के स्वरूप का नवीनीकरण करने में अपना योगदान दें।

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