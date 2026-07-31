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Jamshedpur News: चाकुलिया नप ने निकाला कुत्तों के बंध्याकरण और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन को टेंडर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर के चाकुलिया नगर पंचायत ने आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण के लिए बंध्याकरण और एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने हेतु टेंडर जारी किया है। यह टेंडर एनजीओ और पशु क्रूरता के खिलाफ काम करने वाली संस्थाओं के लिए है। टेंडर तीन महीने के लिए है और इच्छुक एजेंसी को अपनी दर बतानी होगी।

Jamshedpur News: चाकुलिया नप ने निकाला कुत्तों के बंध्याकरण और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन को टेंडर

Jamshedpur News: जमशेदपुर। चाकुलिया नगर पंचायत ने अपने क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण के लिए उनके बंध्याकरण और कुत्ता काटने पर दी जाने वाली एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने हेतु टेंडर निकाला है। कोई भी एनजीओ और पशु क्रूरता के खिलाफ काम करने वाली संस्था यह टेंडर भर सकती है। यह टेंडर तीन महीने के लिए होगा। टेंडर की खास बात यह है कि इसमें दर नहीं बताया गया है। इच्छुक एजेंसी को ही अपनी दर बतानी होगी। इस प्रकार जिसकी दर कम होगी, उसे चुना जाएगा।

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