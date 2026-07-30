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Jamshedpur News: चाकुलिया नगर पंचायत ने निकाला आवारा पशुओं के बंध्याकरण और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन के लिए टेंडर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: चाकुलिया नगर पंचायत ने आवारा पशुओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए बंध्याकरण और कुत्ता काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने हेतु टेंडर निकाला है। यह टेंडर तीन महीने के लिए होगा और कोई भी एनजीओ इसे भर सकता है। चुने जाने के लिए इच्छुक एजेंसी को अपनी दर बतानी होगी।

Jamshedpur News: चाकुलिया नगर पंचायत ने निकाला आवारा पशुओं के बंध्याकरण और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन के लिए टेंडर

Jamshedpur News: चाकुलिया नगर पंचायत ने अपने क्षेत्र में आवारा पशुओं की संख्या पर नियंत्रण के लिए उनके बंध्याकरण और कुत्ता काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने हेतु टेंडर निकाला है। कोई भी एनजीओ और पशु क्रूरता के खिलाफ काम करने वाली संस्था यह टेंडर भर सकती है। यह टेंडर तीन महीने के लिए होगा। टेंडर की खास बात यह है कि इसमें दर नहीं बताया गया है। इच्छुक एजेंसी को ही अपनी दर बतानी होगी। इस प्रकार जिसकी दर कम होगी, उसे चुना जाएगा।

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