Jamshedpur News: पथ निर्माण विभाग 18 सड़क, पुल-पुलिया की मरम्मत कराएगा
Jamshedpur News: जमशेदपुर में पथ निर्माण विभाग द्वारा 18 सड़कों की साधारण मरम्मत के लिए टेंडर निकाला गया है। इस परियोजना की कुल लागत चार करोड़ 70 लाख रुपये होगी। मरम्मत की अवधि 60 से 120 दिन तय की गई है और निविदा की बिक्री 7 अगस्त से 19 अगस्त तक होगी।
Jamshedpur News: जमशेदपुर, मुख्य संवाददाता। जिले की 18 सड़कों की मरम्मत के लिए पथ निर्माण विभाग के जमशेदपुर प्रमंडल ने टेंडर निकाला है। इसे साधारण मरम्मत नाम दिया गया है। इन 18 सड़कों, पुल-पुलिया की मरम्मत व नाली निर्माण पर कुल चार करोड़ 70 लाख की लागत आएगी। एक सड़क की मरम्मत पर 10 से लेकर 50 लाख तक खर्च होंगे। मरम्मत के लिए 60 से 120 दिन की अवधि तय की गई है।
निविदा प्रक्रिया
शर्तों के अनुसार, सात अगस्त से निविदा प्रपत्र की बिक्री शुरू होगी, जो 19 अगस्त तक जारी रहेगी। 20 अगस्त को 3 बजे अपराह्न तक टेंडर के पेपर जमा लिए जाएंगे। उसी दिन साढ़े तीन बजे टेंडर खोले जाएंगे। पथ निर्माण विभाग के अधीक्षण सह कार्यपालक अभियंता की ओर से यह टेंडर निकाला गया है।
सड़कों की सूची
इन सड़कों की कराई जाएगी मरम्मत जिन सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी, उनमें मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो-पारडीह पथ, मानगो-पारडीह रोड वाया आजादनगर, बारीडीह मर्सी हॉस्पिटल से टेल्को जोड़ा ब्रिज, संडे मार्केट से बारीडीह मार्केट पथ, घोड़ाबांधा लिंक रोड, पटमदा लिंक रोड, एनएच-33 से बनकाटी रोड तक, पटमदा लिंक रोड के 2.0 से 5.0वें किलोमीटर में स्थित दो पुल की रेलिंग निर्माण एवं मरम्मत, बड़ाभूम-बंदोवान में पड़ने वाले विभिन्न चैनेज में स्थित 3.0 पुल में साधारण मरम्मत, कोकपाड़ा-बालीडुमा पथ के विभिन्न चैनेज पर स्थित 12 पुलिया की मरम्मत, केवला से चौड़ंगी मोड़ से माडोल पथ के 2.0 किमी में 60 मीटर नाली निर्माण, पथ प्रमंडल जमशेदपुर के प्रमंडलीय कार्यालय परिसर व सभी निरीक्षण भवन का दिन-प्रतिदिन रखरखाव, आसनबनी-पटमदा पथ के 1.0 किलोमीटर में नाली निर्माण एवं पुलिया के पहुंच पथ में सुरक्षा कार्य, 19वें किलोमीटर में ह्यूम पाइप कल्वर्ट निर्माण व सड़क के विभिन्न चैनेज पर अवस्थित सात पुल की साधारण मरम्मत की जानी है। इसके अलावा सिदो-कान्हू चौक से डिमना लेक पथ में पेवर्स ब्लॉक लगाना, पटमदा-बोड़ाम-रघुनाथपुर पथ में हाफ गैन्ट्री जैसे काम होंगे।
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