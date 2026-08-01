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Jamshedpur News: टाटानगर स्टेशन पर ट्रेनों की लेटलतीफी का मुद्दा उठा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: टाटानगर स्टेशन रेलवे सलाहकार समिति ने शुक्रवार को ट्रेनों की लेटलतीफी को लेकर चर्चा की। सदस्यों ने समय पर ट्रेनों के संचालन पर जोर दिया और यात्री सुविधाओं में सुधार की मांग की। स्टेशन निदेशक ने विकास कार्य और नई सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी। यात्रियों की सुविधाओं में सुधार हेतु विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

Jamshedpur News: टाटानगर स्टेशन पर ट्रेनों की लेटलतीफी का मुद्दा उठा

Jamshedpur News: टाटानगर स्टेशन रेलवे सलाहकार समिति के सदस्यों ने शुक्रवार को ट्रेनों की लेटलतीफी का मुद्दा उठाया। यात्रियों की परेशानी बताते हुए सदस्यों ने ट्रेनों को समय से चलाने पर जोर दिया। स्टेशन निदेशक सुनील कुमार ने परिचालन दक्षता बढ़ाने और ट्रेनों के समय से संचालन को सुनिश्चित करने के प्रयासों की जानकारी दी। सदस्यों ने स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की प्रगति पर भी प्रश्न किया। रेल अधिकारियों ने परियोजना के विभिन्न चरणों और यात्रियों को मिलने वाली नई सुविधाओं को स्पष्ट किया। वहीं, स्टेशन पर बढ़ते परिचालन दबाव और भीड़ को कम करने के लिए कई ट्रेनों को आदित्यपुर से संचालित करने के प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श हुआ।इस

दौरान यात्री सुविधा बेहतर बनाने के लिए प्रतीक्षालय, पेयजल, स्वच्छ शौचालय, दिव्यांग अनुकूल सुविधा, सूचना प्रणाली और अन्य मुद्दों पर वार्ता हुई। बैठक में सुरेश शर्मा एससीसीआई, हसन मलिक सदस्य जेआरडी, डॉ. साहिर पाल सिविल सर्जन और मीना विल्खू प्राचार्य विद्या भारती चिन्मया विद्यालय के अलावा अन्य उपस्थित थे। अधिकारियों ने बताया कि स्टेशन विकास के कई जगहों पर काम चल रहा है। नई सड़क और पार्किंग शुरू होने से विकास कार्य को और गति मिलेगी। रेलवे की ओर से सदस्यों को आश्वासन दिया गया कि यात्री सुविधा और अन्य मुद्दों के सुझावों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई होगी।

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