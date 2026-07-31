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Jamshedpur News: गोविंदपुर में कब्जा हटाने का नोटिस देगा रेलवे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: टाटानगर रेलवे इंजीनियरिंग विभाग गोविंदपुर में ओवरब्रिज बनाने के लिए अवैध कब्जा हटाने का नोटिस देगा। बारीगोड़ा से गोविंदपुर की ओर अब तक 90 से अधिक लोगों को नोटिस मिल चुके हैं। यदि लोग कब्जा नहीं हटाते हैं, तो बुलडोजर चलाने की तैयारी है।

Jamshedpur News: गोविंदपुर में कब्जा हटाने का नोटिस देगा रेलवे

Jamshedpur News: टाटानगर रेलवे इंजीनियरिंग विभाग शुक्रवार को आरपीएफ के साथ गोविंदपुर में लाइन के पास से अवैध कब्जा हटाने की नोटिस देगा। बताया जाता है कि गोविंदपुर में ओवरब्रिज बनाने की योजना से अवैध कब्जा हटाने की तैयारी है। इससे पूर्व बारीगोड़ा लाइन के आसपास के दुकानों और मकानो को नोटिस देकर 12 अगस्त तक जमीन खाली करने की चेतावनी दी गई थी। जानकार बताते हैं कि बारीगोड़ा से गोविंदपुर की ओर अबतक रेलवे 90 से ज्यादा लोगों को नोटिस दे चुका है। लोगों द्वारा खुद अवैध कब्जा नहीं हाटने पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है।

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