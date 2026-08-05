Jamshedpur News: गोविंदपुर में काली पूजा तक अतिक्रमण नहीं हटाने की मांग
Jamshedpur News: टाटानगर रेलवे इंजीनियरिंग विभाग बारीगोड़ा और गोविंदपुर में फ्लाईओवर बनाने के लिए अवैध कब्जा हटाने की नोटिस देने में जुटा है। सामाजिक सेवा संघ ने गोविंदपुर में पूजा तक घर खाली नहीं कराने की मांग की। रेलवे अधिकारी ने काली पूजा तक घर खाली करने का आश्वासन दिया है।
Jamshedpur News: टाटानगर रेलवे इंजीनियरिंग विभाग बारीगोड़ा और गोविंदपुर में फ्लाईओवर बनाने के लिए क्रॉसिंग के पास अवैध कब्जा हटाने की नोटिस देने में जुटा है। दूसरी ओर, सामाजिक सेवा संघ के सदस्यों ने सोमवार को टाटानगर के रेलवे एरिया मैनेजर को गोविंदपुर क्षेत्र में काली पूजा तक अतिक्रमण नहीं हटाने की मांग पर ज्ञापन सौंपा। राजेश सामंत ने कहा कि रेलवे जमीन खाली करने को सभी तैयार हैं, लेकिन पूजा को देखते हुए समय दिया जाए। उन्होंने बताया कि गोविंदपुर थाना के बगल में रेलवे की जमीन पर करीब 40 वर्षों से आदिवासी मूलवासी घर बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। फ्लाईओवर के कारण रेलवे ने बस्ती खाली करने का नोटिस दिया है।
बरसात खत्म होने और काली पूजा तक घर खाली नहीं कराया जाए। राजू सामंत ने बताया कि रेलवे एरिया मैनेजर ने आग्रह स्वीकार कर काली पूजा तक घर खाली नहीं कराने का आश्वासन दिया है। झामुमो समर्थक इस संबंध में जल्द ही जमशेदपुर उपायुक्त से मिलकर बस्तीवासियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग करेंगे। एआरएम से झारखंड आंदोलनकारी राजकुमार सिंह, छोटे सरदार, शिवलाल लोहरा, जितेंद्र ठाकुर, रोहित ओझा व अन्य मिले थे।
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