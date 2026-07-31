Jamshedpur News: स्टेशन सलाहकार समिति की बैठक में उठा ट्रेनों की लेटलतीफी का मुद्दा
Jamshedpur News: टाटानगर रेलवे सलाहकार समिति की बैठक में ट्रेनों की लेटलतीफी और स्टेशन विकास कार्यों पर चर्चा की गई। सदस्यों ने स्टेशन निदेशक से लेटलतीफी में सुधार और विकास कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी मांगी, जिसमें नई सड़क और पार्किंग की शुरुआत शामिल है।
Jamshedpur News: टाटानगर रेलवे सलाहकार समिति की बैठक में शुक्रवार को ट्रेनों की लेटलतीफी का मुद्दा सदस्यों ने उठाया। इसके साथ ही सदस्यों ने स्टेशन निदेशक सुनील कुमार से यह जानना चाहा कि स्टेशन विकास का काम कब तक खत्म होगा। स्टेशन निदेशक ने सदस्यों को बताया कि ट्रेनों की लेटलतीफी में सुधार हुआ है। इसके साथ ही स्टेशन निदेशक ने सदस्यों को बताया कि स्टेशन विकास को लेकर कई जगह काम चल रहे हैं नई सड़क और पार्किंग शुरू होने से विकास कार्य को और गति मिलेगी। पूरा किया जा सकता है। बैठक में जिला के सिविल सर्जन, सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि, चिन्मया विद्यालय की प्रिंसिपल व जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए।
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