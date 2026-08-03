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Jamshedpur News: टाटानगर रेल सिविल डिफेंस टीम ने 19 हजार से ज्यादा को दिया प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर। टाटानगर रेल सिविल डिफेंस टीम ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपने समर्पण, दक्षता एवं उत्कृष्ट कार्यशैली से विशिष्ट पहचान स्थापित की है।

टाटानगर रेल सिविल डिफेंस टीम ने 19 हजार से ज्यादा को दिया प्रशिक्षण
टाटानगर रेल सिविल डिफेंस टीम ने 19 हजार से ज्यादा को दिया प्रशिक्षण

Jamshedpur News: जमशेदपुर। टाटानगर रेल सिविल डिफेंस टीम ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपने समर्पण, दक्षता एवं उत्कृष्ट कार्यशैली से विशिष्ट पहचान स्थापित की है। इसके तहत टीम द्वारा इलेक्ट्रिक लोको पायलट प्रशिक्षण केंद्र में रेलवे भर्ती बोर्ड से चयनित नवनियुक्त लोको पायलटों एवं रिफ्रेशर कोर्स करने वाले 15,159 लोको पायलटों को आपदा प्रबंधन का व्यापक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ताकि, रेलवे के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा बेहतर कार्य हो सके। इसके अतिरिक्त जेडआरटीआई, एमडीटीआई, लोको शेड तथा कैरेज एवं वैगन विभाग के लगभग 4000 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

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सिविल डिफेंस इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने बताया कि, रेलवे हाई स्कूल, श्यामा प्रसाद कॉलेज, एलवीएसएम विद्यालय तथा गोलमुरी केरल पब्लिक समाजम हाई स्कूल के छात्र-छात्राओं को भी आपदा से बचाव, प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित एवं प्रभावी कार्य करने का प्रशिक्षण देकर आत्मविश्वास का विकास किया गया।

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