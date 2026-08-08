Jamshedpur News: टाटा वर्कर्स यूनियन ने पूर्व उपाध्यक्ष की शहादत को किया याद
Jamshedpur News: टाटा वर्कर्स यूनियन ने पूर्व उपाध्यक्ष त्रेता सिंह की शहादत दिवस पर शोकसभा का आयोजन किया। इस अवसर पर यूनियन के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने उनकी कार्यशैली पर चर्चा की और शहादत से प्रेरणा ली। अंत में मौन रखा गया। सभा का संचालन कोषाध्यक्ष अमोद दुबे ने किया।
Jamshedpur News: टाटा वर्कर्स यूनियन ने पूर्व उपाध्यक्ष त्रेता सिंह की शहादत दिवस पर शुक्रवार को शाम 5 बजे यूनियन परिसर में शोकसभा का आयोजन किया। मौके पर यूनियन अध्यक्ष संजीव चौधरी और सह-अध्यक्ष शैलेश सिंह और ऑफिस एसोसिएट डॉ. एमएस सिंह मानस ने उनकी जीवनी पर विस्तार से चर्चा की। सभी ने उनकी कार्यशैली और कर्मचारी हित में शहादत से प्रेरणा ली। अंत में दो मिनट का मौन रखा गया और प्रार्थना की गई। सभा का संचालन यूनियन के कोषाध्यक्ष अमोद दुबे ने किया। इस दौरान यूनियन उपाध्यक्ष संजीव तिवारी, सहायक सचिव नितेश राज, श्याम बाबु और यूनियन के ऑफिस इंचार्ज धर्मवीर सिंह आदि उपस्थित थे।
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