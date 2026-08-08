Jamshedpur News: टाटा स्टील के सीआरएम जेडीसी में 185 यूनिट रक्त संग्रहित
Jamshedpur News: टाटा स्टील के सीआरएम जेडीसी ने भारत रत्न जेआरडी टाटा की जयंती सप्ताह के अवसर पर शुक्रवार को एक मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 185 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। उद्घाटन टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी और टाटा मेन हॉस्पिटल के डॉक्टर तपन कुमार ने किया।
Jamshedpur News: टाटा स्टील के सीआरएम जेडीसी की ओर से भारत रत्न जेआरडी टाटा की जारी जयंती सप्ताह के क्रम में शुक्रवार को मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसमें जेडीसी की ओर से रिकॉर्ड सर्वाधिक 185 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शिविर का उद्घाटन टाटा वर्कर्स यूनियन अध्यक्ष संजीव चौधरी के साथ टाटा मेन हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तपन कुमार ने किया। विभागीय चीफ प्रवेश नारंग, विभागीय यूनियन पदाधिकारी नितेश राज और सीआरएम जेडीसी के वाइस चेयरमैन अश्विनी मथान ने अतिथियों का पुष्प गुच्छा देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में विभागीय हेड अनुराग कलाकरी, भूपेंद्र यादव, टिकेंद्र, सौरभ कुमार तथा यूनियन प्रतिनिधि सरोज पांडेय, अनिल मिश्रा, दिनेश्वर कुमार, सूरज कुमार, संदीप बेहरा और गुलाबचंद यादव उपस्थित थे।
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