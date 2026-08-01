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Jamshedpur News: टाटा स्टील : क्यूसी की बैठक में 18 मामलों का निपटारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर में टाटा स्टील के कर्मचारियों के क्वार्टर से संबंधित मामलों पर प्रबंधन और यूनियन की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में कुल 33 मामलों पर चर्चा की गई, जिसमें 18 मामलों को स्वीकृति दी गई और 15 मामलों को खारिज कर दिया गया। बैठक में प्रमुख अधिकारी और यूनियन के सदस्य शामिल हुए।

Jamshedpur News: टाटा स्टील : क्यूसी की बैठक में 18 मामलों का निपटारा

Jamshedpur News: जमशेदपुर। टाटा स्टील के कर्मचारियों के क्वार्टर से संबंधित मामलों को लेकर प्रबंधन और यूनियन की संयुक्त क्वार्टर अलॉटमेंट कमेटी (क्यूसी) की बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक के एजेंडे में 33 मामले थे। इनमें 18 मामलों पर स्वीकृति दी गई, जबकि 15 मामलों को खारिज कर दिया गया। बैठक में सीएचआरओ जुबिन पालिया तथा यूनियन से सहायक सचिव अजय चौधरी, पूर्व उपाध्यक्ष शिवेश वर्मा, संतोष सिंह आदि शामिल थे।

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