Jamshedpur News: टाटा स्टील कलर्स कंपनी कर्मचारियों का वेतन 21,200 तक बढ़ा

Jamshedpur News: टाटा स्टील कलर्स कंपनी के कर्मचारियों का वेतन समझौता संपन्न हो गया है। इसमें अधिकतम वेतन वृद्धि 21,200 रुपए, न्यूनतम 18,805 और औसत 19,000 रुपए है। यह समझौता सात साल के लिए है और कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता जताई गई।

Jamshedpur News: टाटा स्टील कलर्स कंपनी के कर्मचारियों का वेतन समझौता सोमवार को संपन्न हो गया। ·कर्मचारियों के वेतन में अधिकतम 21,200, न्यूनतम 18,805 और औसत वृद्धि 19,000 रुपए हुई है। समझौता सात साल के लिए हुआ है। समझौता उप श्रमायुक्त अरविन्द कुमार की उपस्थिति में प्रबंधन और टाटा स्टील कलर्स इम्प्लाई यूनियन नेताओं के द्वारा किया गया। इस मौके पर प्रबंधन और यूनियन ने औद्योगिक शांति, आपसी विश्वास और कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि बताते हुए भविष्य में भी मिल-जुलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। समझौते का विवरण इस प्रकार है-एमजीबी-4,400, हाउस रेंट 1,072, इनवेस्टमेंट 1,072, इनक्रीमेंट 1,120, अलावेंस 6,895, लेवल चेंज फिटमेंट 125, नाइट शिफ्ट 270, अपग्रेडेशन बेनिफिट 600, कंटीजेंसी 2250, लीव इनकैशमेंट 1770, कुल योग 19,569 रुपए। एलटीए 1 अप्रैल, 2028 को रिवाइज किया जाएगा। इसका फायदा कंपनी के 114 स्थायी कर्मचारियों को मिलेगा。

समझौते से जुड़े अन्य मुख्य बिंदु नाइट शिफ्ट अलावेंस को 60 से बढ़ाकर 100 किया गया है। टर्म इंश्योरेंस की राशि बढ़ाकर 25 लाख की जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस की राशि 2.5 लाख है, जिसे गंभीर मामलों में अतिरिक्त 5 लाख तक बढ़ाया जा सकेगा (कुल बीमा राशि 7.5 लाख तक)। इंक्रीमेंट वैल्यू पहले के 275 से 450 के मुकाबले बढ़ाकर 375 से 815 तक किया गया है। वीडीए का विलय हुआ है। पूर्व में मिल रही 100% वीडीए राशि जो 6,376 थी उसे वेतन में मर्ज कर दिया गया है। समझौते को सफल बनाने में वेज कमेटी के तीनों सदस्यों महासचिव संजय कुमार सिंह, डिप्टी प्रेसिडेंट अभिषेक कुमार श्रीवास्तव और उपाध्यक्ष हुसैनुल ओला कादरी के प्रयासों की विशेष रूप से सराहना की गई।

समझौते में प्रबंधन की ओर से समझौते में प्रबंधन की ओर से एमडी प्रवीण वी थंपी, प्लांट हेड इंद्रनील बिस्वास, सीएचआरओ नीना बहादुर, डीजीएम, एचआर राजेश त्रिपाठी, डिप्टी हेड, एचआर मनीष कुमार, मैनेजर, एचआर ऋचा पांडे शामिल हुए, जबकि यूनियन की ओर से अध्यक्ष राकेश्वर पांडेय, कार्यकारी अध्यक्ष विजय खान, डिप्टी प्रेसिडेंट अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, महासचिव संजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष हुसैनुल ओला कादरी व पवन कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष रवि उपाध्याय, संयुक्त सचिव सृष्टिधर महतो, संगठन सचिव प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव आदित्य राज, संतोष कुमार साहू, देव कुमार मिड्या, कृष्ण यादव, जितेन्द्र कुमार और प्रियंका कुमारी शामिल हुईं।

यूनियन ने प्रबंधन, प्रबंधन ने यूनियन की प्रशंसा की इस अवसर पर टाटा स्टील कलर्स इम्प्लाई यूनियन अध्यक्ष राकेश्वर पांडेय ने प्रबंधन के सकारात्मक दृष्टिकोण, सहयोगपूर्ण रवैये तथा कर्मचारियों के हित में लिए गए निर्णयों की सराहना की। यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष बिजय खान ने कहा कि आज के औद्योगिक परिस्थिति को देखते हुए यह समझौता काफी सराहनीय है। वहीं, कंपनी के प्रबंध निदेशक प्रवीण वी थंपी ने यूनियन द्वारा किए जा रहे सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों की प्रशंसा की।