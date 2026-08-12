Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: टाटा मोटर्स में और 78 कर्मचारी हुए स्थायी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: 14 अगस्त से 25 अगस्त तक मेडिकल टेस्ट होगाअस्थायीकर्मियों की सूची मंगलवार को जारी कर दिया। यह स्थायीकरण के लिए अंतिम सूची है। उल्लेखनीय है कि

Jamshedpur News: टाटा मोटर्स में और 78 कर्मचारी हुए स्थायी

Jamshedpur News: जमशेदपुर, संवाददाता। टाटा मोटर्स ने स्थायीकरण के लिए 78 अस्थायी कर्मचारियों की सूची मंगलवार को जारी कर दी। इसे स्थायीकरण के लिए अंतिम सूची बताया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रबंधन, टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन और झारखंड के श्रम आयुक्त के बीच 25 जनवरी 2024 को हुए समझौते के तहत टेम्परेरी पूल में मौजूद सभी मौजूदा अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का निर्णय लिया गया था।

समझौते के अनुसार

समझौते के अनुसार, हर तिमाही 225 और हर साल 900 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाना है। स्थायीकरण के दौरान कर्मचारियों की वरीयता (सीनियरिटी) और योग्यता को ध्यान में रखा जाएगा। इसी क्रम में इस तिमाही के लिए 78 अस्थायी कर्मचारियों के अंतिम बैच की सूची मंगलवार को जारी की गई। मेडिकल फिटनेस, दस्तावेजों की जांच और अनुशासनात्मक प्रक्रिया (यदि कोई हो) पूरी होने के बाद इन अस्थायी कर्मचारियों को प्रोबेशनर के तौर पर कंपनी में शामिल किया जाएगा। यह अस्थायी कर्मचारियों का अंतिम बैच है। इसके बाद स्थायीकरण के लिए कोई अन्य सूची जारी नहीं की जाएगी।

मेडिकल टेस्ट की तारीख

प्रबंधन ने बैचवार 14 से 25 अगस्त तक मेडिकल टेस्ट की तारीख निर्धारित की है। अस्थायी कर्मचारियों को मेडिकल जांच के लिए निर्धारित तारीख से एक दिन पहले टाटा मोटर्स सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो (सीईबी) में रिपोर्ट करने को कहा गया है। इसके लिए ए शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारी बी शिफ्ट में और बी शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारी ए शिफ्ट में रिपोर्ट करेंगे। कर्मचारियों को अपने साथ सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के अलावा हाल की पासपोर्ट साइज की पांच तस्वीरें (लाल बैकग्राउंड वाली) लानी होंगी। वहीं, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, यूएएन सर्विस हिस्ट्री, यूएएन पासबुक, ई-नॉमिनेशन प्रूफ और पिछले तीन दिनों में डाउनलोड किया हुआ ई-आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी अनिवार्य रूप से लाने को कहा गया है। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तारीख पर रिपोर्ट नहीं करने पर यह माना जाएगा कि संबंधित अस्थायी कर्मचारी इस अवसर का लाभ उठाने में इच्छुक नहीं है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

टाटा मोटर्स ने कितने अस्थायी कर्मचारियों की सूची जारी की है?
टाटा मोटर्स ने 78 अस्थायी कर्मचारियों की सूची जारी की है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Tata Motors Jamshedpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।