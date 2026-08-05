Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: आफताब हत्याकांड का आरोपी भोंदु गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: बर्मामाइंस थाना क्षेत्र में रेलवे कंटेनर यार्ड के पास आफताब आलम को गोली मारने वाला शाहनवाज उर्फ भोंदु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह जमशेदपुर कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा था जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।

Jamshedpur News: आफताब हत्याकांड का आरोपी भोंदु गिरफ्तार

Jamshedpur News: बर्मामाइंस थाना क्षेत्र के रेलवे कंटेनर यार्ड के पास आफताब आलम को गोली मारने वाला शाहनवाज उर्फ भोंदु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे जमशेदपुर कोर्ट के बाहर से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था। कोर्ट में सरेंडर करने से पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा और थाना ले गई जहां उससे पूछताछ की जा रही है। बता दे कि घटना के वक्त शाहनवाज ने ही आफताब को गोली मारी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें:बर्मामाइंस में गोलियों से छलनी आफताब की कोलकाता में मौत, सड़क जाम, टायर जलाकर प्रदर्शन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।