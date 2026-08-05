Jamshedpur News: आफताब हत्याकांड का आरोपी भोंदु गिरफ्तार
Jamshedpur News: बर्मामाइंस थाना क्षेत्र में रेलवे कंटेनर यार्ड के पास आफताब आलम को गोली मारने वाला शाहनवाज उर्फ भोंदु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह जमशेदपुर कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा था जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।
Jamshedpur News: बर्मामाइंस थाना क्षेत्र के रेलवे कंटेनर यार्ड के पास आफताब आलम को गोली मारने वाला शाहनवाज उर्फ भोंदु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे जमशेदपुर कोर्ट के बाहर से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था। कोर्ट में सरेंडर करने से पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा और थाना ले गई जहां उससे पूछताछ की जा रही है। बता दे कि घटना के वक्त शाहनवाज ने ही आफताब को गोली मारी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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