Jamshedpur News: कोल्हान विश्वविद्यालय की लचर व्यवस्था के खिलाफ आजसू छात्र संघ का प्रदर्शन
Jamshedpur News: कोल्हान विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और सत्र विलंब के खिलाफ आजसू छात्र संघ और युवा मोर्चा ने साकची आम बागान से उपायुक्त कार्यालय तक विशाल पदयात्रा निकाली। इस आंदोलन में विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई।
Jamshedpur News: कोल्हान विश्वविद्यालय में व्याप्त कथित अनियमितता, भ्रष्टाचार और सत्र विलंब को लेकर आजसू छात्र संघ और युवा मोर्चा के बैनर तले बुधवार को साकची आम बागान से उपायुक्त कार्यालय तक एक विशाल पदयात्रा निकाली गई। इस जोरदार आंदोलन में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और छात्र विरोधी नीतियों का कड़ा विरोध जताया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।