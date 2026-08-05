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Jamshedpur News: कोल्हान विश्वविद्यालय की लचर व्यवस्था के खिलाफ आजसू छात्र संघ का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: कोल्हान विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और सत्र विलंब के खिलाफ आजसू छात्र संघ और युवा मोर्चा ने साकची आम बागान से उपायुक्त कार्यालय तक विशाल पदयात्रा निकाली। इस आंदोलन में विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई।

कोल्हान विश्वविद्यालय की लचर व्यवस्था के खिलाफ आजसू छात्र संघ का प्रदर्शन
कोल्हान विश्वविद्यालय की लचर व्यवस्था के खिलाफ आजसू छात्र संघ का प्रदर्शन

Jamshedpur News: कोल्हान विश्वविद्यालय में व्याप्त कथित अनियमितता, भ्रष्टाचार और सत्र विलंब को लेकर आजसू छात्र संघ और युवा मोर्चा के बैनर तले बुधवार को साकची आम बागान से उपायुक्त कार्यालय तक एक विशाल पदयात्रा निकाली गई। इस जोरदार आंदोलन में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और छात्र विरोधी नीतियों का कड़ा विरोध जताया गया।

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